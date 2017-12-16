Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde, öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Hayırseverler tarafından Karakeçili Atatürk Ortaokulu’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulunuldu.

Okul Müdürü Ali Vurgun, yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Okulda ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin tespit edildiğini belirten Vurgun, “Öğrencilerimiz hayır sever bir dernek tarafından kışlık kıyafetlerle giydirildi. Bu arada ana sınıfımızdaki minik yavrularımızda unutulmadı. Okulumuz çoğu ihtiyaçları yardımsever iş adamlarımız, derneklerimiz ve okul aile birliği tarafından karşılandı. Okulumuzun bütün ihtiyaçlarını karşılayarak, öğrencilerimize de en iyi şekilde eğitim vererek, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.