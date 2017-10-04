Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Mamak Belediyesi, OSTİM OSB ortaklığıyla hayata geçen Mamak Belediyesi İstihdam ve Girişimcilik Projesi, ilçede işsiz ve dezavantajlı gençlere iş olanakları sağlamanın yanı sıra meslek liselerinde okuyan öğrencilere çeşitli iş kolları tanıtımı da yapmaya devam ediyor.

OSTİM OSB yönetim binası konferans salonunda gerçekleşen tanıtımlarda öğrencilere mesleki yeterlilik beklentileri, öğrencilerin kişisel gelişimleri ele alınıyor, öğrenciler işverenlere gelecekleri ve kariyerleri ile alakalı soru sorma imkânı buluyor. İnteraktif bir ortamda gerçekleşen organizasyonda konuşmacılar gerek iş hedefleri, gerekse iş ahlakı ve iş sağlığı gibi konulara da bilgilendirmeler yapıyor. Gençlerimizin bilgisiyle yarışan insanlar olmasını istiyoruz

Konferans sonrası ise, OSTİM’de faaliyet gösteren firmalar ziyaret edilerek anlatımlar uygulamalı olarak öğrencilere gösteriliyor. Bu kapsamda Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, makine ve elektrik-elektronik olmak üzere iki alanda firma ziyaretinde bulunan öğrenciler, üretim tesisleri, ilgili makine ve elektronik cihazları yerinde inceleme fırsatı yakalarken, iş üzerinde donanım ve çalışmaları öğrenme imkanı buldu.Sanayi sektörünün önemine değinen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,“ Geleceğin iyi yetişmiş gençleri, ülkemizde ki bütün sektörlere gerekli olduğunu hepimiz görüyoruz. Yeni Türkiye’de gençlerimizin dünyayı tanıyan ve bilgisiyle yarışan insanlar olmasını istiyoruz. Bu yüzdendir “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” diyoruz. Dolayısı ile kendinize güvenmeniz ve iyi donanıma sahip olmanız gerekiyor” dedi.