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Öğrencilere geri dönüşüm semineri

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GEBIZLI ILKOGRETIM OKULU OGRENCILERI, ANTALYA OSB'NIN EXPO 2016 ANTALYA'DAKI KURUMSAL BAHCESINE MISAFIR OLDU.(FOTO:ANTALYA-DHA)

MUĞLA’nın Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve TEM-ÇEV’in ortaklaşa yürüttüğü Analog Atıkları Yönetim Planı kapsamında Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu öğrencilerine geri dönüşümün önemiyle ilgili seminer verildi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte anaokulu ve ilkokul öğrencileri, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı gibi konularda bilgilendirildi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İpek Civelek ile TEM-ÇEV personeli Umur Çelebi’nin anlatımıyla gerçekleştirilen seminere 25 anaokulu ve 370 ilkokul öğrencisi katıldı. Öğrencilerde çevre bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte “Çevre Kirliliği” ve “” konularında bilgilendirme yapıldı. Seminerde konuların daha iyi anlaşılabilmesi için çocuklara animasyon gösterisi de izletildi. Seminer sonunda öğrencilere çevre kirliliği ve hakkında hazırlanmış kitapçıklar dağıtılarak katılım sertifikaları verildi. Bu eğitici seminerlerin, aralıklarla Bodrum Yarımadası’ndaki tüm okullarda devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Okullarda düzenlenen eğitimlerinde; okullara iç ortam kutuları, kitaplar ve için kullanabilecek konteynerler bırakılıyor.

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