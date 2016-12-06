Öğrencilere çevre eğitimi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı, ilkokul öğrencilerine ormanların korunması ve geri dönüşüm konularında eğitimler vermek, temiz bir çevre ve temiz toplum için bilinç oluşturmak amacıyla ‘Bir Yokmuş Bir Varmış’ projesi başlattı.

Konak ilçesindeki İnkılap İlkokulu’nda start verilen proje kapsamında, ilkokul öğrencilerine ormanların korunması ve geri dönüşüm konularında eğitimler verilerek çevre bilinci gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi hedeflendi. Proje ile okullara geri dönüşüm kutuları konularak çocukların atıkları doğru atma ve biriktirme davranışları pekiştirilecek. Fidan dikim etkinlikleri yapılacak ve çocukların hayal güçlerini geliştirmek amacıyla geri dönüşebilen atıklardan oluşan sergi açılacak.

Doğaya uzatılan elin aslında insanların geleceğine uzatılan el olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Sağlıklı bir çevre için her doğal varlık, bu dünyanın doğal düzeni ve dengesinde önem taşıyor. Bu düşünceden hareketle ‘en güzel temizlik hiç kirletmemektir’ felsefesinden yola çıkarak temiz çevre için temiz toplum oluşturmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Planlama ve Denetim Şube Müdürlüğü, Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü ve Ege Orman Vakfı işbirliğinde sürdürülecek” dedi.

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