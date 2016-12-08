Öğrencilere beslenme ve israf eğitimi

Manavgat Başarı Koleji İlkokulu öğrencilerine sağlıklı beslenme ve israf konulu seminer verildi.

Başarı Koleji Konferans Salonu’nda diyetisyen Kemal Tok tarafından verilen seminerde, öğrencilere, beslenme tanımı, yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlıkları ve buna bağlı olarak gelişen hastalıklar, beslenme faktörleri, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi, kahvaltı, temel besin grupları, sağlığa zararlı yiyecek ve içecekler, günlük alınması gereken kalori miktarı ve beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verildi.

Beslenmenin yaşamın vazgeçilmezi olan bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Tok, özellikle ergenlik döneminde büyüme ve gelişme açısından beslenmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başarı Koleji İlkokulu Müdürü Ali İbrahim Öz, öğrencilere kahvaltının önemi ve israf konularında bilgilendirme yaptı. İsrafın önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak için yiyeceklerin israf edilmemesi, tasarruf tedbirleri ve neden tasarruf edilmesi gerektiğini anlatan Öz, bilinçsizce israf edilen kaynaklardan doğacak olan sorunlara örnekler verdi.

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