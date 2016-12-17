Öğrencilere acil yardım kursu

AFYON Kocatepe Üniversitesi’nde (AKÜ) öğrencilere ‘İlk ve Acil Yardım Eğitim’ kursu verildi. AKÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ASHMYO) ve Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla düzenlenen kursta 40 öğrenciye eğitim verildi.

Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Handan Yıldız, ilkyardımın ilk 10 dakika içinde yapılmasının hastanın yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülebilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Yıldız, “Bu eğitimlerin sadece öğrenci eğitimleriyle kalmayıp toplumun tüm kesimlerine verilmesi gerekir” dedi.

AKÜ ASHMYO öğretim görevlisi Kamuran Çalış İbiş tarafından temel ilkyardım ilkeleri ve temel yaşam desteği, kanamalar ve şokta ilkyardım konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. AKÜ ASHMYO öğretim görevlisi Dr. Önder Cartıllı, bilinç bozukluğu, bilinç kaybı durumlarını tanımlayarak bu konularda yapılması gereken ilkyardım uygulamalarını anlattı. AKÜ ASHMYO uzmanı Mine Toksal da Afyonkarahisar ilinin doğal afetler açısından riskli bir bölge olduğunu, Afet sonrası toplu yaralanmalar sonucunda ilk yardımın önemini vurguladı.

Eğitime 40 AKÜ öğrencisi katıldı. Eğitim sonrası yapılan değerlendirme sınavı sonucunda başarılı olan katılımcılar katılım belgesini almaya hak kazandı.

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