Okul ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gültepe Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Gitar sınıfına giren Başkan Tiryaki’ye öğrenciler “Bilmem Şu Feleğin Bende Nesi var” isimli şarkıyı çaldılar.

Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Tiryaki, çocuklara Türkçe sözlük ve masa saati hediye etti.

O resim Altındağ Belediyesi duvarlarını süsleyecek

Çocuklarla sohbet eden Başkan Tiryaki, başarıya giden yolda disiplinli çalışmanın büyük yer tuttuğunu belirtti. Çocuklardan mutlaka kitap okumalarını isteyen Başkan Tiryaki, güne zinde bir başlangıç yapmak için erken uyumaları gerektiğini de söyledi. Başkan Tiryaki, öğrencilere seslenerek “Televizyon karşısında, bilgisayar karşısında vaktinizi boşa harcamayın” dedi. 8. sınıf öğrencilerinden Melike Kürklü’nün hediye ettiği resmi çok beğenen Başkan Tiryaki, bu eserin Altındağ Belediyesi’ne ait tesislerin birinde sergileneceğini ifade etti.

Başkan Tiryaki öğretmenlere de seslendi

Başkan Tiryaki, sınıfları gezdikten sonra öğretmenlerle de bir görüşme yaptı. Çocukların ders başarıları hakkında öğretmenlerden bilgi alan Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak yaklaşık 10 yıldır okul ziyaretleri yaptıklarının altını çizdi. Başkan Tiryaki, iyi bir eğitim için hem ailelere hem de eğitimcilere büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlattı. Öğrencilerin doğru bir rol modele ihtiyaç duyduğunu dile getiren Başkan Tiryaki, anne ve babanın çocuğa daha fazla ilgi göstermesini istedi. Başkan Tiryaki, çocukların küçük yaşlardan itibaren sanatla, sporla, edebiyatla ve şiirle buluşması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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