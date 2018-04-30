ANKAmall, hafta sonu sıra dışı bir sergiye ev sahipliği yaptı

Zengin etkinlikleri ile göz dolduran ve sanata büyük önem veren, ECE Türkiye Proje Yönetimi tarafından yönetilen ANKAmall, hafta sonu büyük beğeni gören bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Keçiören Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerleri tarafından yıl boyunca hayata geçirilen eserler ANKAmall’da görücüye çıktı. Öğretmen Neslihan Mert himayesindeki 50’ye yakın öğrencinin yaptığı ve kağıt rölyef sanatının en güzel örneklerinden olan tablolar büyük beğeni ve takdir topladı.

Baş döndüren manzaralar 1-6 Mayıs’ta görülebilecek

Türk Hava Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Gökyüzünden Türkiye Manzaraları” fotoğraf sergisi 1-6 Mayıs tarihlerinde ANKAmall ziyaretçileri tarafından gezilebilecek. Gençlere bu alanda eğitim veren ve onları geleceğe hazırlayan Türk Hava Kurumu, bu sergiyle Türkiye’nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini havadan çekilen görüntülerle gözler önüne seriyor.