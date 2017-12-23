Öğrencilerden hayvanlara sıcak yuva

Yozgat’ta 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, “Hem kediye hem kuşa bu kışta sıcak yuva” sloganıyla kuş ve kedi evleri yaptırdı.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Okul Destek Projesi kapsamında kuş ve kedi evleri yaptıran öğrenciler, hayvanların kış mevsiminde sığınacağı sıcak yuvaları boyadıktan sonra park ve caddelerdeki çeşitli noktalara yerleştirdi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Okul Destek Projesi kapsamında çocuklarla bir araya gelip çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, “Önce çocuklarla kuş yuvalarını boyadık. Şimdi de bu yuvaları, parklara ve uygun yerlere yerleştiriyoruz. İlk etapta ağaçlara 50 kuş yuvası yerleştirdik, bu çalışmamız bundan sonra da devam edecek.” dedi.

Bu çalışmayla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Hatipoğlu, “Bu çalışma umarım örnek olacak. Çocukların hem doğaya hem de birbirlerine karşı daha merhametli daha olumlu tutumlar içerisinde yetişmesine katkı sağlayacağını düşündük. Çocuklarımızla böyle bir etkiliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen bütün çocuklarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Öğrencilerden Şevval İbiş de kışın kuşlar ve sokak hayvanlarının üşümemesi için yuva yaptıklarını anlatarak, “Yaptığımız yuvaları boyuyoruz. Bunları ağaçlara asacağız, kuşlarımız bunların içine girip üşümeyecek. Kedi yuvamız da var. Hem kediye hem kuşa bu kış da sıcak yuva yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.