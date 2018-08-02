EYÜPSULTAN Belediyesi, Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı kapsamında Yaz Spor Okulları öğrencilerine yönelik bir şenlik düzenledi. Şenliğe katılan öğrencilerin yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu.

Alibeyköy Spor Kompleksi Osmanlı Parkı’nda düzenlenen şenliğe yaklaşık 2 bin öğrenci ve aileleri katıldı. Öğrenciler Yaz Spor Okulları Şenliği’nde doyasıya eğlendi. Çeşitli spor aktivitelerinin ve yarışmaların yapıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik alanında şişme oyun grupları, 4×4 balon futbolu, su balonu ve palyaçolar yer aldı. Yüzleri boyanan öğrencilere pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

SPORTİF AKTİVİTELERİ DENEDİLER

Etkinlikte balon futbolu oynayan Muhammed Emin Demir, “Yaz okulu güzel geçti. Okçuluğa gittik, güzel bir eğitim oldu. Spor yaptık, balon futbolu yaptık, güzel geçiyor” diye konuşurken; 10 yaşındaki Duru Arık, “Spor yaptım oyunlar oynadım eğlendim. Eğlenceli çok yorucu olmayan sporlar yaptım. Yaz benim için çok eğlenceli geçti” ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Ömür Baran Asar, “Yaz okulunda böyle eğlenceler şenlikler yapılıyor. Her sene çok eğlenceli oluyor. Yaz benim için çok güzel geçti hep bilgi evine gittim” dedi. İleride futbolcu olmak istediğini kaydeden Kaan Eren Kömeç ise, “Burada eğlenceli geçiyor hayat. Futbolu mu basketbolu mu önemsiyorum? Galiba ben futbolu önemsiyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR VE VELİLER YAZ OKULLARINDAN MEMNUN”

Şenlikte öğrencilerle bir araya gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yaz okullarının önemine dikkat çekti:

“Eyüpsultan Belediyesi olarak biz her sene yaz spor okullarını gerçekleştiriyoruz. Bu sene de yaklaşık 5 bin öğrencimiz bu etkinliklerden faydalanıyor. 5 ayrı bölgemizde yaklaşık 10 branşta; oryantiring, voleybol, uzak doğu sporları, futbol, yüzme, satranç, folklor gibi 10 ayrı branşta 5 temel bölgede binlerce öğrencimiz bunlardan faydalanıyor. Oryantiring dünyada çok yaygın bir spor. Bizde yeni yeni tanıtılıyor ama bu spor harita üzerinde gizlenmiş olan materyalleri kısa sürede bulma ve yüksek nabız altında sakin karar vermeyi öngören çok yönlü bir spor. Gerek velilerimiz olsun gerek çocuklarımız olsun yaz okullarından çok memnun.”

SİMURG 5-25 YAŞ ARASI YAYGIN EĞİTİM PROGRAMI

Eyüpsultan’da yaz okulları bu yıl, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu, Simurg Dil Evi İngilizce Yaz Okulu ve Yaz Spor Okulları şeklinde toplam iki etap olarak gerçekleştirildi. Öğrencilere sportif değerler eğitimi, eğitsel oyunlar, bisiklet eğitimi, geziler, sanat ve beceri atölyelerinin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, tenis, uzak doğu sporları, yüzme, satranç, mini golf, okçuluk, atletizm, güreş, oryantiring gibi 12 farklı branşta eğitim verildi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin ücretsiz olarak katıldığı Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu’nda güneş sistemleri, güneş gözlemi, uzay çalışmaları ve yıldızların hayatı şeklinde uygulamalı eğitimler alınacak. Bunun yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Gezegenevi’ne gezi programları da düzenlendi.

Simurg Dil Evi İngilizce Yaz Okulu’nda ise ilkokul, ortaokul ve lise sınıfı öğrencilerine uygulamalı eğitimler verilerek, en kolay yoldan yabancı dil öğrenmeleri sağlandı. Simurg Dil Evi’nde öğrenciler yarışırken öğrenme, izleyerek ve dinleyerek öğrenme, tematik eğitimle öğrenme, müzikle öğrenme tekniklerini konusunda eğitim aldı.

BEŞ BÖLGEDE SPOR EĞİTİMİ VERİLDİ

Yaz Okulu Spor Merkezleri, Alibeyköy Spor Kompleksi, Eyüp Merkez (Eyüp Kız Anadolu İ.H.L), Yeşilpınar (Cumhuriyet Ortaokulu) ve Kemerburgaz – Göktürk (Osman Yumuk Spor Kompleksi) ve Topçular Mahallesi (Dede Korkut Ortaokulu) olmak üzere bu yıl beş bölgede kuruldu. Ücretsiz olacak olan etkinliklerde öğrenciler, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra kendilerini hem sosyal hem de kültürel açıdan donanımlı hale getirebilecekleri eğitimleri aldı.