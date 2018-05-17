İzmirli öğrenciler, maden işçileri ve engelliler için hayat kolaylaştırıcı ürünler tasarladı. Bluetooth kontrollü ve güneş takip sistemli araç ile görme engelliler için gözlük projeleriyle yaratıcılıklarını konuşturan yetenekli öğrenciler, ürünleri için patent başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Teknolojiyi kullanarak, neler üretebileceğini öğrenen gençler, kendi tasarımlarıyla yeni ürünler ortaya çıkardı. Manisa’nın Soma ilçesinde, 4 yıl önce 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciadan etkilenen özel okul öğrencileri Bora Badak ve Arda Ulcay, olası maden kazalarında işçilere çıkışı bulmalarını sağlayacak bluetooth kontrollü ve güneş takip sistemli araç projesi geliştirdi. Üzerindeki güneş paneli aracılığıyla enerji depolanan aracın ışığı takip ettiğini kaydeden Bora Badak, izlediği belgesel üzerine uydu araştırması yaptığını söyledi. Badak, “Mars’ın yaşanılabilir bir yer olup olmadığını bulmak amacıyla yapılmış ve Mars’a gönderilmesi planlanan uydu ile ilgili bir film izlemiştim. Uyduyu araştırdım ve bu projeyi hazırladım. Robotun kodlamasını hazırladık ve devreyi tamamladık. Aracı telefonla kontrol edebiliyorum. Arkadaşım Arda, kod kısmını hazırlarken ben dış görünüş ve modelleme kısmına odaklandım. Bu robotlar madenlerde kullanılabilir. Bir çökme anında ışık yoluyla madencilere çıkış yolunu gösterebilir. Işığı dedekte eden motor, o yöne hareket eder ve işçiler de robotu takip edip çıkışı bulabilir. Hiçbir yerde böyle üzücü maden kazalarının yaşanmamasını diliyoruz” dedi.

AKILLI GÖZLÜK İLE ENGELLERİ KALDIRDI

Görme engelliler için ‘akıllı gözlük’ üreten Yiğit Kaan Kızlıer de gözlüğü görme engellilerin önlerindeki engelleri atlayabilmeleri için tasarladığını anlattı. Kızlıer, projesinde görme engellilerin engelleri algılaması için 3 ultrasonik sensör, engellerin nerede olduğunu duyarak anlamak için 3 buzzer, 1 arduino, 3 breadboard, kablolar ve 1 sanal gerçeklik gözlüğü kullandığını belirtti. Kızlıer, “Kaldırıma park eden araçlar yüzünden sarı çizgiler işgal ediliyor. Akıllı baston böyle zamanlarda bir işe yaramıyor. Bu gözlük sayesinde buzzerlar, engelin olduğu taraftan uyarı anlamında ses çıkartır ve görme engelliler yürürken engelin nerede olduğunu algılar. Sese göre engelin yönünü anlayıp yolunu değiştirebilir” diye konuştu.

Projesi için patent başvurusu yapacağını da dile getiren Yiğit Kaan Kızlıer, “Bu gözlük için fabrika üretimine geçildikten sonra kablolar saklanacak ve gözlük şeffaf üretilecek. Gözlüğüm daha yaygın kullanılabilecek. Bastonlar çok pahalı ve erişilebilir malzeme değil” dedi.