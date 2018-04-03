Türkiye’nin ilk Girişim Evi konsepti ile Türkiye’ye girişimcilik vizyonunu kazandırmayı temel ilke edinen TİM-TEB Girişim Evleri, Let’s Up programı kapsamında eğitim alan üniversite öğrencilerini teknolojinin kalbi Silikon Vadisi’ne götürecek.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) açıklamasına göre, girişim bankacılığıyla yaklaşık 5 yıldır ülke genelinde girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak için çalışan TEB, girişimcilere elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yol gösteriyor.

Bu kapsamda, ülke genelindeki girişimcilere ulaşmak ve onların yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile iş birliği yapan TEB, 10 ilde hayata geçirdiği TİM-TEB Girişim Evleri’nde girişimcilere ofis desteği sağlıyor, yatırımcı ve müşteri buluşmalarıyla projelerini tanıtma imkanı sunuyor.

TİM-TEB Girişim Evleri aklında yenilikçi fikirleri olan, girişimci ruha sahip üniversite öğrencilerini Silikon Vadisi’ne götürmek üzere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalara başladı.

Silikon Vadisi’ne gidecekler “Let’s Up Demoday” etkinliği belirlenecek

Girişimcilik ekosisteminde yer almak, fikirlerini ekonomiye kazandırmak isteyen üniversite öğrencilerine ABD Büyükelçiliği ile birlikte özel olarak geliştirdiği “Let’s Up” programıyla ulaşan TIM-TEB Girişim Evleri, Silikon Vadisi’ne götüreceği nitelikli iş fikirlerini üniversitelerde düzenleyeceği “Let’s Up Demoday” etkinliğiyle belirleyecek.

ABD Büyükelçiliği iş birliği ve Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın katkıları ile nisan ayının son haftasında başlayarak mayıs ayı ortasına kadar devam edecek etkinlik, “Yönetici Sohbetleri” ile eş zamanlı gerçekleştirilecek

Etkinlik, Pamukkale Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere toplam 7 üniversitede düzenlenecek.

Etkinliklerde, derslerinde başarılı, 10 ildeki TİM-TEB Girişim Evi’nde “Let’s Up” programı kapsamında, hızlandırma eğitimlerini alan, Anadolu’nun geliştirilmeye açık, en başarılı teknolojik iş fikirleri seçilerek toplamda 16 üniversite öğrencisi Silikon Vadisi’ne gidecek.

Öğrenciler Silikon Vadisi’nde eğitim alma imkanına sahip olarak, gelecekte hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmış olacaklar.