Öğrenciler tatilde hayvanat bahçesi ve bilim merkezinde

Okullarda yarı yıl tatilinin başlamasıyla öğrenciler soluğu aileleriyle birlikte hayvanat bahçesi ve bilim merkezinde aldı. Öğrenciler bilim merkezinde uzay ve yörüngeler hakkında incelemelerde bulundu.

Cuma günü başlayan yarı yıl tatili ile birlikte öğrenciler tatilini hayvanat bahçesi ve bilim merkezinde geçirmeye başladı. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’ne ait Anadolu Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi’ne akın etti. Tatile giren öğrencilerin ikinci ziyaret yeri ise, geçtiğimiz günlerde kapısını ziyarete açan Kayseri Bilim Merkezi oldu. Uzay bilimleri ve botanik bölümlerindeki bilim ürünlerini yakından inceleyen öğrenciler, yakınlarıyla bol fotoğraf çektirdi.

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