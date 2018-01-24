KAYSERİ’de, 2017-18 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından sömestirde öğrenciler Erciyes’e gelerek, kayak öğreniyor.

Sömestir tatiline giren öğrenciler karne hediyesi olarak Erciyes’in tadını çıkartıyor. Öğrenciler bu kapsamda Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak eğitimleri alıyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yücel İkiler, Erciyes Kayak Merkezi’nde 4 farklı giriş kapısı bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Her kapımızda da yürüyen bantlarımız var. Erciyes’te kızakçıların, acemi kayakçıların alanı ve eğitim pistleri ile uzman kayakçıların kayak yaptığı bölgeler, birbirinden ayrılmıştır. Pistlerimizde bütün güvenlik önlemleri alınmıştır. Dağımızda hiçbir şekilde belgesi olmayan kimse eğitim veremez. Kayak hocalarımız sömestir ve kış boyunca kayak eğitimlerini veriyor. Zaten toplamda 2 saatte kayağı öğretebiliyoruz.”

Kayak eğitmeni Fatih Uçmaz ise, burada genel olarak kayak ve snowboard eğitimleri verdiklerini anlatırken, “Misafirlerimiz geliyor; eğitimlere 1 saat olarak başlıyoruz. Arzu ederlerse bu saat sayısını arttırıyoruz. Erciyes Kayak Merkezi’nin pistleri kayak yapmak için çok güzel. Kayakseverleri bu pistlerde kayak yapmaya bekliyoruz” diye konuştu.

Erciyes’te kayak yapmayı öğrenen Bekir Taha Kulaklıoğlu da, “Sömestir tatilinde kayak öğrenmek için Erciyes’e geldik. Çok eğleniyoruz. Erciyes’i seviyoruz” dedi.ERCİYES KAYAK

MERKEZLERİNİN EN EKONOMİK OLANI

Erciyes Dağı’na ulaşmak için gelen kayaksever ve sporcular Büyükşehir Belediyesi’ne ait belediye otobüslerinden tek biletle yetişkinler için 2.5 TL, öğrenciler 1.60 TL ödüyor. Develi ilçesine giden dolmuşlardan kişi başı 6 TL’ye veya taksiyle 60-70 TL’ye Erciyes’teki oteller bölgesi olarak bilinen Tekir Yaylası’na gidiyor. THY de Erciyes’e gidenlerin kayaklarını ücretsiz taşıyor. Mekanik tesislerden sezonluk yetişkinler 500 TL, öğrenciler 400 TL’ye yararlanıyor. Yetişkinler günlük çıkışlar için 70 TL, öğrenciler 55 TL, 7 çıkış için yetişkinler 45 TL, öğrenciler 35 TL ödüyor. Kayak takımı kirası günlük 40 TL, kıyafetler de 30-40 TL arasında değişiyor. Kayak Federasyonu’nda belirlenen kayak öğretici ücret saati; 180 TL, 5 kişiden fazla gruplarda ise, saati 80 TL, atlı kızak turu 60 TL, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kayak okulunda ise kayak öğretmenin saati 50-60 TL arasında değişiyor.