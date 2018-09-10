Öğrenciler için sınıfı balonlarla süslediler

Düzce’de, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Namık Kemal İlkokulu’nun birinci sınıf öğretmenleri, okula yeni başlayacakların uyum süreci için sınıflarını balonlarla süsledi. Öğretmenler, taç taktığı öğrencilerini ilgiyle karşıladı.

Düzce’de yaklaşık 15 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisi, eğitim- öğretim hayatına başladı. Namık Kemal İlkokulu’nda öğretmenler, öğrencilerin okul hayatına uyum göstermeleri için sınıflarını balonlarla süsleyip, minikler için taç ve yaka kartı hazırladı. Sınıflarına anne- babalarıyla giren öğrencilerin bazıları, gözyaşı dökerken, bazıları da arkadaşlarıyla hemen kaynaştı.

Namık Kemal İlkokulu 1-D sınıfının öğretmeni Leyla Karaduman, veli ve öğrencilere seslenerek, “Sayın velilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. 2018- 2019 eğitim- öğretim yılı hepimiz için hayırlara vesile olsun. İnşallah sağlıklı, mutlu ve dolu dolu bir yıl geçiririz. Öğrencilerimize belli kazanımları verirken aynı zamanda sahip oldukları değerleri de vermeye çalışıyoruz. Başarılı olmamız için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. İnşallah güzel bir yıl geçiririz, bunu temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra sınıf öğretmenleri, öğrencileri yakından tanımak ve isimlerini öğrenmek için üzerlerinde isim yazan yaka kartlarını takarak, “Okula hoş geldiniz” dedi. Öğrenciler ise okula geldikleri için çok heyecanlı olduklarını; ancak korkmadıklarını söyledi.