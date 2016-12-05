Öğrenciler gönüllülerle sevindi

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi tarafından Çayırbağ İlkokulu’nda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi’nin gönüllüleri tarafından merkeze bağlı Çayırbağ İlkokulu’nda günübirlik sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler düzenlendi.

Program kapsamında gönüllüler 420 öğrenciye hijyen, ağız ve diş sağlığı eğitimleri vererek diş macunu ve fırça hediye etti.

Geri dönüşüm kapsamında ÖSYM sınavlarından sonra toplanan kalem setleri, bakanlığın gönderdiği kitaplar ve balonlar da öğrencilere dağıtıldı. Daha sonra gönüllü gençler, öğrencilerle satranç ve mangala turnuvaları, yüz boyama, duvara el baskısı, halay çekme, penguen dansı ve mazinga gibi çocuk oyunlar oynadı.

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