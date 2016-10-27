Öğrenciler firarda

İlkadım İlçesi’nde bulunan Samsun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir grup öğrenci ders saatinde okulun arka tarafındaki çevre duvarlarını aşıp dışarı çıkması şaşkınlık yarattı. Öğrenciler duvarın üzerindeki demirleri eğip duvarın üzerinden atlayarak okuldan kaçıyor. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, öğrencilerin izinsizce okul dışına çıkmalarının yasak olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Hatta öğrencilerimiz velilerinin izni olmadan öğle tatilinde bile okul dışına çıkamaz. Öğrencilerimiz ders saatinde okul dışına çıkmalarına izin veremeyiz. Bu okulumuzdaki durum ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için okul idaremizle hemen görüştük. Bir daha benzer bir durumun yaşanmaması için çevre duvarındaki demir korumanın iyileştirmesi ve gerekli diğer tedbirlerin alınması için gerekli talimatlar verilmiştir.”