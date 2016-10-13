Öğrenciler, fidan dikti

MELİKGAZİ Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2016 yılı sonbahar dönemi fidan dikim çalışmalarının devam ettiğini ve bugün yapılan çalışma ile Konaklar Mahallesinde öğrencilerle birlikte 500 çam fidanının toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Konaklar Mahallesi kanal boyu güzergahında yapılan park alanında yolun her iki tarafında toprak düzenlemesi yapılarak ağaçlandırma alanı olarak yeniden bölge halkına kazandırıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Ağaçlandırma çalışması yapılan alanda öncelikle ağaç dikilecek yerler tespit edildi.

Çukurlar hazırlandı, çalı ve diğer zararlı otlar temizlendi ve toprak gübrelenerek zenginleştirildi. Ağaçlandırma alanı olarak gerekli düzenleme yapılarak ilk etapta 500 fidan dikimi halkın ve Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Boş, atıl ve otlar içindeki alan bundan böyle ağaçların gölgesinde piknik yapılacak bir yere dönüştürüldü. Bölge halkına hayırlı olsun“ dedi.

Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Usta ve Beden Eğitimi Öğretmeni Şadan Üzülmez ile birlikte 11 ve 12 sınıf öğrencileri fidan dikimine katıldı. Öğrenciler, bu tür etkinliklerde görev almalarından son derece mutlu olduklarını ve dikilen fidanların bekçisi olacaklarını, zaman zaman gelerek bunların bakım ve sulamasını da yapacaklarını söylediler.

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