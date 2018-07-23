BEYOĞLU Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kefken Çevre ve Yaz Kampı, 15’inci yılında da öğrencilerin buluşma noktası oldu. Öğrenciler kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle dolu dolu bir tatil geçirme fırsatı buldu.

Kefken Çevre ve Yaz Kampı 3’üncü haftasında Beyoğlu’ndan 350 öğrenciyi ağırladı. Kefken’de ilk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan çocuklar, aldıkları bir haftalık eğitimlerin ardından, öğrendiklerini düzenlenen veda gecesinde sergiledi. Geceye, velilerle birlikte Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılarak öğrencilerin sahne performanslarını yerinde izledi.

“15 YILDA 100 BİN GENCİMİZİ AĞIRLADIK”

Öğrencilerin sahne performansından duyduğu mutluluğu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Mükemmel bir organizasyon, hepinizi kutluyorum. 15 yıl içerisinde burada 100 bin gencimizi ağırladık. Bu kampın anlamı sadece tatil değil, aynı zamanda eğitimdir. Hayat çok gelişti. Eskiden tarımda, sanayide çalışan işçiler vardı ama bugün İstanbul’da bunlar yok. İstanbul’da gençlerimiz gelecekte hizmet sektöründe veya ticari sektörde çalışacaklar. Bu da onların bilgiden çok hayat tecrübesine ve ruhlarını geliştirmeye ihtiyaçları olduğunun en önemli işaretidir. Çocuklar özellikle kültür sanatta, tiyatroda, müzikte, bu tip ortamlarda kişisel becerilerini geliştiriyorlar. Çünkü yarın bunlara ihtiyaçları olacak. İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu İstanbul’da yaşıyorsak kültür, sanat ve spor faaliyetleri de diploma kadar kıymetlidir. Ben Beyoğlu’nda gençlerimizle gurur duyuyorum. Hepsi pırıl pırıllar ve hayata umutla bakıyorlar” dedi.

HEM EĞİTİM HEM TATİL

Resim, müzik, tiyatro, satranç, futbol, basketbol, voleybol gibi pek çok branşta kendi tercihleri doğrultusunda eğitim alan minikler bunun yanı sıra ‘Değerler Eğitimi’ dersiyle de vatanseverlik, kardeşlik, birliktelik konularında uzman öğretmenler tarafından eğitildi. Derslerden arta kalan zamanda yüzmeden spora, sevilen çocuk filmlerinden tiyatro gösterilerine kadar pek çok faaliyette eğlenceli zaman geçiren çocuklar bir anlamda yaz tatilinin tadını çıkardı. Unutulmaz anılarla geçen bir haftanın ardından veda gecesinde sahneye çıkan minikler sahne performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.