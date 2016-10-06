Oğlumu hastalıklar değil, ihmaller öldürdü

ERZİNCAN 59. Topçu Eğitim Tugayı’nda vatani görevini yaparken şiddetli baş ağrısı şikayetiyle sürekli revire başvuran, bir gözü görme yetisini kaybettikten sonra 3 hastane gezip bir beyin ameliyatı geçiren topçu er 21 yaşındaki Hamza Koca, 6 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlunu Yozgat’ın Söğütlüyayla Köyü’nde toprağa veren acılı baba Ergün Koca, “Benim çocuğumu hastalık değil, ihmaller öldürdü” dedi.

Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı’nda vatani görevini yapan er Hamza Koca, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle revire kaldırıldı. İddiaya göre birlik doktoruna aynı şikayetle birkaç kez giden Koca’nın bir süre sonra sağ gözü görme yetisini kaybetti.

Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilen er Hamza Koca durumunun ciddi olduğunun tespit edilmesi üzerine İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Burada beyin ameliyatı geçiren er Koca, 6 Mayıs’ta Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Koca’nın durumu giderek ağırlaştı ve önceki gün hayatını kaybetti. Ankara’da otopsi işlemleri yapılan er Koca, memleketi Yozgat’ta toprağa verildi. Acılı baba Ergül Koca, oğlunun sağlık durumunun kötüleşmesine neden olduğunu iddia ettiği sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘HASTALIĞINI ASTSUBAY TESPİT ETTİ’

Hayatını kaybeden er Hamza Koca’nın babası 43 yaşındaki Ergün Koca, oğlunun hasta olduğunu birlik doktorunun değil, bölük astsubayının tespit ettiğini söyledi. Acılı baba Koca, “Ben oğlumu birliğine teslim ettikten sonra 20 gün oğlumdan haber alamadık. Daha sonra birlik komutanına ulaştım ve oğlumla görüşme imkanı buldum. Yaşadıklarını bana anlattı. Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle defalarca revire gittiğini, ancak durumuna kimseyi inandıramadığını söyledi. Oğlum sürekli revire gittiği için komutanları durumu araştırmışlar. Bölük astsubayı ‘neden sürekli revire gidiyorsun?’ diye sorunca, sorunlarını anlatmış ve sağ gözünün görmediğini söylemiş. Bölük astsubayı da gören gözünü kapatıp, parmağını gözüne doğru uzatınca oğlumun görmediğini fark ederek hastaneye sevk edilmesini sağlamış. Oğlum Erzincan’da bir süre hastanede kaldıktan sonra Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ve burada da ihmaller zinciri devam etti. Ameliyatı yapan doktordan bir türlü bilgi alamadım. Yanlış ameliyat yapıldığını, beyine takılması gereken bir cihazın takılmadığını, başka bir doktordan öğrendim” diye konuştu.

HASTANE GEÇMİŞE DÖNÜK SEVK İSTEDİ

Acılı baba Ergün Koca, Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi döner sermayesinin kendisinden 28 Nisan tarihinde hastaneye yatırdığı oğlu için 5 Mayıs’ta askeriyeye giderek geçmişe dönük sevk evrakı getirmesini istediğini söyledi. Baba Koca, “Olmazsa olmaz şartı koştular bana. Burada da oğlumun enfeksiyon kaptığını öğrendim ve GATA’ya sevk edilmesini talep ettim. Sağlık Bakanlığı’nı aradım, kimseye sesimi duyuramadım. Komutanların yardımıyla oğlum GATA’ya sevk oldu ve buradaki doktorlardan oğlumun Enfeksiyon kaptığını, zatürre olduğunu, astım ve bronşit olduğunu öğrendim. Oğlumu hastalıklar değil, ihmaller öldürdü. Bunun hesabını soracak vicdanlı insanların olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Er Hamza Koca’nın Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi’ne sevki sırasında ambulansta doktor bulunmadığı iddia edildi.

OĞLUNUN MEZAR TOPRAĞINI KOKLADI

Yozgat’ın Söğütlüyayla Köyü’nde oğlunu toprağa veren acılı baba Ergün Koca, oğlunun mezarına giderek dua etti. Mezar toprağını avuçlarına alıp koklayan baba, oğlunun ihmal sonucu öldüğünü ve yetkililerden hastane sürecini araştırmalarını istedi.

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