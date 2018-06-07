Ofisiniz Tam da İstediğiniz Gibi!

Çalışma hayatının içerisinde zorlanılan en önemli konulardan biri de işinize uygun ofis olmasıdır.

Yapacağınız iş görüşmelerinde ve toplantılarda konuklarınıza daha iyi ve gösterişli bir alanı sunmak için zevkinize uygun ofis alanları bulmanız oldukça zor. Bunun yanı sıra maliyet olarak şık ve gösterişli bir ofise sahip oldukça bütçenizi olduğundan daha fazla sarsabilir.

İşte tam burada sizlerin yardımına koşan ve dilediğiniz yerden rahatlıkla çalışabileceğiniz alanlar için sanal ofis sizin yardımınıza koşacaktır. Gösterişli ve ulaşımı kolay olan semtlerde sanal ofiste çalışmanın zevkini yaşayabilirsiniz.

Hazır ofis içerisinde ihtiyacınız olan tüm ofis ekipmanları ve dilerseniz sekreter hizmeti ile ofisinize gelen konuklarınızı en iyi şekilde ağırlayabilirsiniz. Ülkemizde henüz yeni yeni kabul edilen sanal ofis hizmeti dünyada çok fazla tercih edilen çalışma alanlarından biridir.

Her ay kira derdi olmadan, elektrik, su ve internet faturası olmadan dilediğiniz zaman istediğiniz kadar ofisinizi kiralayarak çalışma hayatında prestijli bir yere sahip olabilirsiniz. Dilerseniz sekreter hizmetinden faydalanarak siz ofis dışında iken telefonlarınız cevaplanabilir ve kargo gönderileriniz teslim alınabilir.

Toplantılarınız da Sanal Ofiste

Şehir içi ya da şehir dışı iş toplantılarınız, dernek toplantılarınız ve çeşitli iş birlikleriniz için özel olarak hazırlanmış hazır ofis şeklinde toplantı salonlarını da tercih etme imkanı bulabilirsiniz. Toplantınız için gerekli olan her tür materyal sanal ofis içerisinde yer aldığından sunum yapabilir ve konuklarınızı en iyi şekilde karşılayabilirsiniz.

Sanal ofis işinizde sizlere yardımcı olmak için İstanbul’ un çeşitli semtlerinde yer alan ofis alanları ile sizlere hizmet vererek iş hayatınızda başarıyı yakalamanız için yardımcı olmaktadır.

Ofisinizi gün içerisinde dilediğiniz bir zamanda kullanabilir ve bu keyifli çalışma alanlarında ortak çalışmalar yürütebilirsiniz. Toplantılarda ihtiyaç duyulan görsel sunum araçları, konuşmalarda kullanabileceğiniz kürsü ve diğer tüm ihtiyacınız olan materyaller tek bir alanda sizlerin hizmetine sunulmaktadır. Yoğun iş yaşamınızda sizleri konuklarınıza karşı firma prestijinizden ödün vermeden en iyi şekilde ağırlamanıza yardımcı olan hazır ofis sistemi uygun fiyat garantisi ile de bütçenize uygun hizmeti almanızı sağlar.

Sanal Ofis Devi

Hazır ofis kavramının ülkemizde yenilikçi bir girişim olmasından dolayı müşterilerimizin müşterilerine de değer veren kamara.com hazır ofisleri ile İstanbul’ da hizmet vermektedir. İstanbul’ un seçkin semtlerinde yer alan hazır ofis ortamları çalışma hayatındaki zorlukları en aza indirmektedir.

Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde ofisinizin olması ulaşım sorunundan kaynaklı aksamalarında önüne geçmektedir. Hazır ofis istediğiniz zaman çalışma ortamınızın hazır hale gelerek konuklarınızı ağırlamanızı da sağlamaktadır.

Firma prestijinden ödün vermeden daha gösterişli bir sunumu müşterilerinize sunmanıza fırsat veren ofislerimiz ile sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz.

Sanal ofis içerisinde çalışabilmeniz için önceden randevu alarak ofisinizi görebilirsiniz. Böylece konuklarınızı ağırlarken yabancılık yaşamadan iş ortaklıklarınızı yapabilirsiniz. Toplantı salonlarımız ve sanal ofis ortamlarımız müşterilerimizin talebine göre dizayn edilerek lüks ve çekici hale getirilmiştir. Ayrıca toplantı sırasında ihtiyacınız olan tüm elektronik cihazlarda toplantı salonlarımızda yer almaktadır.

Şehir dışından gelen müşterilerinizi daha ulaşımı kolay ofislerde ağırlamak isterseniz ve toplantı yapmak isterseniz de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul’ da ulaşım sıkıntısı olmadan yapacağınız iş görüşmelerine vakit kaybı olmaksızın dilediğiniz fiyatlarda hazır ofis kiralayabilir ve müşterilerinizi en iyi şekilde ağırlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra sekreter hizmetimizden faydalanmak için de uygun fiyat tekliflerimizi gözden geçirebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için müşteri temsilcilerimizle ofislerimizde görüşerek yeni çalışma alanınızı kendiniz seçebilirsiniz.