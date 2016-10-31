Off-Road pisti yarışla açıldı

DENİZLİ’deki Merkezefendi Belediyesi’nce yaptırılan 43 bin metrekarelik off-road pisti, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışla açıldı. Büyük ilgi gören yarışların yapıldığı off-road pistinin ülkenin en uzun pisti olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, pistte, ulusal ve uluslararası yarışların düzenlenmesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Merkezefendi Belediyesi’nce Saruhanlı Mahallesi’ne yaptırılan off-road pisti, Cumhuriyet Bayramı kapsamında açıldı. Saruhanlı Mahallesi’ndeki 43 bin metrekarelik pistte deneme sürüşü yapan AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, kask takıp, araçlara binerek engellerden geçti.

Ardından yarışlar başladı. Özel donanımlı 4×4 araçların pilotları, dereceye girebilmek için zorlu engelli aşmaya çalıştı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği yarışlarda heyecanlı dakikalarda yaşandı. Bazı araçlar, engelleri aşarken devrildi. Neyse ki pilotlara bir şey olmadı. Devrilen araçlar, tekrar düzeltilerek yarışa devam etti. Bazı araçların pilotları zorlu engelleri aşamayınca bir sonraki engelden devam etti.

Ülkenin en uzun off-road pistini yaptıklarını belirten Başkan Subaşıoğlu, “Cumhuriyet bayramı kapsamında pistimizi açtık. 2 kilometre uzunluğunda parkuru olan pisti yaptık. Bizim amacımız, off-road yarışlarında Merkezefendi’yi, Türkiye ve dünyada marka yapmaktır. Federasyon yetkilileri burada, ulusal ve uluslararası yarışları burada yapmak istiyoruz. İddialı bir pist yaptık. Merkezefendi’yi marka yapacak olan bu pistte 2017 yılında ulusal ve uluslararası yarışları burada yapacağız” dedi.

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