Uluslararası dövme yarışmalarından 6 ödülle dönen Alanya Cleopatra İnk Dövme Stüdyosu, ödüllerini düzenlediği partiyle kutladı. Partide katılımcılara ücretsiz dövme yapıldı. Dansçı kızlar ise gösterileriyle ilgi odağı oldu.
Alanya Cleopatra İnk Dövme Stüdyosu, uluslararası dövme yarışmalarından 6 ödülle döndü. Stüdyo, bu başarısını düzenlediği partiyle kutladı. İlçedeki bir barda düzenlenen partiye çoğunluğu yabancı yaklaşık 700 kişi katıldı. Partiye gelenler DJ’in müzik performansıyla eğlenirken, kadın dansçıların erotik dansları büyük ilgi gördü.
Sokağa taşan partide eğlence mekanının önüne kurulan camla kapalı alanlarda katılımcılara ücretsiz dövme yapıldı. Geç saate kadar süren partide katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.