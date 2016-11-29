Ödüllü yönetmen ikinci filme hazırlanıyor

MUĞLA’nın Datça İlçesi’ne gelen ‘Yün Bebek’ filminin yönetmeni Ümmiye Koçak, zor koşullardaki çocuklara yardım eli uzatmak ve onlara öncülük yapmak için aynı filmin ikincisini çekmeyi hedefliyor.

Datça’da ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Haftası’ etkinlikleri kapsamında ‘Yün Bebek’ filminin gösterimi yapıldı. Datça Belediyesi tarafından Ecevit Kültür Merkezi’nde yapılan ‘Yün Bebek’ filminin gösterimine, filmin senaristi, yönetmeni ve oyuncusu olan Ümmiye Koçak’ın yanı sıra çok sayıda kadın izleyici katıldı. Mersinli kadınların rol aldığı ve kadına şiddeti konu alan film, izleyicilerden tam not aldı. New York Film Festivali’nden ödülle dönen ‘Yün Bebek’ filminin ilkokul mezunu yönetmeni Ümmiye Koçak, gösterim ardından Datçalı kadınlarla söyleşi yaptı. Datça’da olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Koçak, şöyle dedi:

“Yün Bebek’ filmini herkesin görmesini arzuluyorum. Türkiye’nin pek çok yerinde gösterimi yapıldı. Destek bulursam Yün Bebek 2’yi çekmek istiyorum. Filmdeki küçük Elif, zor şartlara rağmen okuyup öğretmen oldu. Öğretmen olduktan sonrasını da filme aktarmak gerekiyor. Günümüzde köyler boşalıyor. Okuyup öğretmen ve memur olanlar, küçük Elif gibi okuyamamış ve zor şatlarda olan çocuklara yardım elini uzatmalı, onlara öncülük yapmalıdır. Bunun için Yün Bebek filminin ikincisini çekmek istiyorum.”

Konuşmasında, kadınları özeleştiri yapmaya çağıran Koçak, “Kadınların eğitimi konusunda suçu, biraz da biz kadınlarda buluyorum. Biz kadınlar biraz hazırcı olduk. Uyutuluyoruz. Televizyon dizilerine çok fena takılıyoruz. Televizyonlardaki uyduruk programların adeta esiri olduk. Uykudan uyanmalıyız. Silkinip kendimize gelmeliyiz. Birisinin bizi silkelemesini beklemeyelim. Biz akıllıyız, zekiyiz. İstersek her şeyi yapabiliriz” dedi.

Filmin senaristi, yönetmeni ve oyuncularından Ümmiye Koçak, New York Film Festivali’nde 2013 yılında, ‘Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı’ ödülüne layık görülmüştü.

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