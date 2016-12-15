Ödüllerini şehit öğretmenlere ithaf ettiler

KAHRAMANKAZAN Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri proje ile Türkiye birincisi olurken, aldıkları ödülü şehit öğretmenlere ithaf ettiler. ziyarete gelen başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Sizlerin bu başarısı, ilçemiz başta olmak üzere tüm Ankara’yı gururlandırdı. Belediye olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

Kahramankazan Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileri Arda Özcan, Arda Acar ve Taha Özcan geliştirdikleri ‘Kaybolan Karanlık Işığın Kirli Yüzü’ isimli proje ile Eğitimde En İyiler Yarışması’nda Çevreye Katkı kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Başarılı öğrenciler ve okul öğretmenleri başarılarını Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile paylaştı. Dahi öğrenciler ve öğretmenler, Başkan Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz da eşlik etti.

BİZLERİ GURURLANDIRDINIZ

Başkan Ertürk, öğrencileri kazandıkları birincilik nedeniyle kutlayarak başarılarının devamını diledi. Ertürk, “Sizlerin bu başarısı ilçemiz başta olmak üzere tüm Ankara’yı gururlandırdı. Başarılarınız bizim göğsümüzü kabartıyor. Sizler ülkemizin ve insanlığın geleceğisiniz. Bu projenizle her geçen daha da kirlenen çevremizin kurtarılmasına bir katkı sunmuş oldunuz. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” diye konuştu. Başkan Ertürk daha sonra başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERE ATFETTİLER

Başarılı öğrenciler Arda Özcan, Arda Acar ve Taha Özcan ise yarışmada Türkiye birincisi olarak, Kahramankazan’ı böyle bir yarışmada temsil etmekten dolayı büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Başarılı öğrenciler, birinci olmalarında katkısı olan herkese yürekten teşekkür ettiklerini belirterek, “Aldığımız bu ödülü şehit öğretmenlerimize atfediyoruz” dediler.

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