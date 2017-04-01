“magazinci.com” internet sitesi “17. Yıl İnternet Medyası Magazin Oskarları Ödül Töreni”ne adeta ünlü yağdı. Ödüllerin pek çok dalda sahiplerine dağıtıldığı gecede sık sık duygu dolu anlar da yaşandı.

İnternet medyasında 17. yılını kutlayan Magazinci.com’un geleneksel hale getirdiği “Magazin Oskarları Ödül Töreni, dün gece Wyndham Grand Levent İstanbul Hotel’de yapıldı. Ana Sponsorluğunu Sanmar-Toreks ve Egro’nun üstlendiği ödül töreni tam bir yıldızlar şölenine dönüştü. Sunuculuğunu Ece Vahapoğlu’nun üstlendiği ve Levent’deki beş yıldızlı Wyndhan Grand Hotelde gerçekleşen tören, kırmızı halı geçişi ile başladı.

Ev sahipliğini magazinci.com yayın yönetmeni Nurettin Soydan’ın yaptığı “magazinci.com 17. Yıl İnternet Medyası Magazin Oskarları Ödül Töreni’nde, iş, medya, televizyon , müzik, sinema ve tiyatro dallarında bir çok isme ödülleri verildi. Ödül alan müzik yorumcuları şarkılarıyla geceye renk kattı.

Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı. magazinci.com tarafından “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü” takdim edilen ve törene Adana Huzurevi’nden gelerek tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan, efsanevi TRT spikeri Mesut Mertcan, davete katılanların yoğun alkışları arasında ödülünü aldı.

Medya sponsorluğunu TRT Müzik’in üstlendiği “Magazin Oskarları Ödül Töreni”, magazinci.com sitesinden de canlı olarak takipçilerine ulaştı.

Ödül Törenine aralarında Bergüzar Korel, Burcu Güneş, Emre Karayel, Sinan Özen, Betül Demir, Kerem Alışık, Bülent Serttaş, Ece Gürsel, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Tuğba Özay, Aysun Kaya, Ahmet Selçuk İlkan, Oya Başar, Onur Akın, İrem Derici, Tarık Mengüç ve Seyyal Taner’in de aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

Geceden önemli notlar…

Oya Başar onur ödülünü almak üzere sahneye geldi ve ödülünü alırken “Kendimi artık demlenmiş bir çay gibi hissediyorum. Oyunculukkariyerim belli artık onur ödülleri almaya başladım” dedi.

Adana Huzurevi’nden gelerek tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan, efsanevi TRT spikeri Mesut Mertcan, davete katılanların yoğun alkışları arasında ödülünü aldı. İş adamı Turgay kıran’ın ödülünü verdiği usta spiker alkışlara el sallayarak karışılık verirken “Sizleri güzelce gönülce çiçekçe selamlıyorum. Alın teri dökülerek geçen bir ömür yaşadım” dedi.

Seren Serengil ise her sabah program yaptığı gazeteci Cengiz Semercioğlu ile sahneye çıktı. Seren “Her gün kavga ederek program yapıyor olsak da Cengiz ile ödül almak çok güzel” dedi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’da ilk kez ödül alan isimlerdendi. Babasının hit olmuş şarkılarını seslendirdiği albümü ile Yılın Bayan Fantazi-Pop Yorumcusu ödülünü alan Tuğçe Tayfur sahnede “Emmoğlu” şarkısını seslendirdi. Güçlü sesi ile dikkat çekti, alkış aldı.

Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici’nin oğlu Ergün Şenlendirici’de tıpkı babası gibi klarnet çalarak adından söz ettiriyor. Yılın Genç Yetenek Ödülü’nü alan Ergün Şenlendirici babasının yakın arkadaşı müzisyen İsmail Hakkı Tunçbilek ile mini bir konser verdi.

Bergüzar Korel ise çifte ödül aldı. “Vatanım Sensin” dizisindeki rolü ile Yılın Bayan TV Dizi Oyuncusu ödülünün yanı sıra Yılın Dönem Dizisi ödülünü de dizinin genç oyuncuları ile birlikte alan ünlü oyuncu “Ödülü oğlum ve dizinin kamera arkasında çalışan arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.

Halit Akçatepe’nin vefatına çok üzüldüğünü belirten Yavuz Seçkin ise ödülünü onun anısına aldığını söyledi. “Bir komedyen olarak hayranlarım ‘En çok neye gülüyorsun?’ diye soruyorlar. Beni en çok ailem güldürüyor” dedi.

Törende ödül alan isimler….

Yaşam boyu onur ödülleri: Çetin Tekindor, Oya Başar, Seyyal Taner, Mesut Mertcan, Onur Akın, Ümit Besen, Muzaffer Çaha, Mustafa Holoğlu

-Yılın Kültür Sanat Ödülü: Prof. Erol Parlak

-Yılın Sinema Filmi: Dağ2

-Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü: Deray Yurdakul, Aysun Kaya, Duygu Canbaş

-Yılın Komedi Oyunu: “Hangisi Karısı”

– Yılın Komedyeni: Yavuz Seçkin

-Yılın Modacısı : Burcu Aynur

-Yılın Haber Kanalı: TRT Haber

-Yılın Medya Olayı: Hande Fırat/ CNNTÜRK

-Yılın Bayan Haber Spikeri :Nazlı Çelik-Star tV

-Yılın Erkek Haber Spikeri: Erhan Çelik /TRT1

-Yılın Gündem Programı: Deniz Bayramoğlu ile Gündem Özel /CNNTürk

-Yılın Gündem Programı: Türkiye’nin Nabzı” Didem Arslan Yılmaz-Habertürk

-Yılın Sabah Haber Programı: Kahvaltı Haberleri/Nihan Günay-ATV

-Yılın Dizisi: İçerde”-Show TV

-Yılın Aile Dizisi: Bodrum Masalı-Kanal D

-Yılın Dönem Dizisi: Vatanım Sensin-Kanal D

-Yılın Drama Dizisi: O Hayat Benim-Fox TV

-Yılın Gençlik Dizisi: Hayat Bazen Tatlıdır-Star TV

-Yılın Bayan TV Dizi Oyuncusu: Bergüzar KOREL

-Yılın Erkek TV Dizi Oyuncusu: Çağatay Ulusoy

-Yılın Magazin Tartışma Programı: Duymayan Kalmasın- Star TV

-Yılın Yarışma Programı: O Ses Türkiye-TV8

-Yılın Bilgi-Kültür Yarışma Programı: Sıradaki Gelsin-Emre Karayel-FOX TV

-Yılın Kuşak Programı: İyi Fikir”-TRT1

-Yılın TV Dizi Yapımcısı : Kerem ÇATAY

-Yılın Dönem Dizisi : Vatanım Sensin – Kanal D

-Yılın Aile Dizisi : Bodrum Masalı – Kanal D

-Yılın Çocuk Programı: Çocuktan Al Haberi- SHOW TV

-Yılın Müzik Kanalı:TRT Müzik

-Yılın Müzik Eğlence Programı: Aşk İçin”- TRT Müzik

-Yılın Magazin Programı: Magazin 8- TV8

-Yılın Haber Merkezi: Atv Haber

-Yılın Gece Haber Bülteni: Buket Aydın ile Gece Haberleri-NTV

-Yılın Moda Programı: Gardrop Savaşları-FOX TV

-Yılın Hafta Sonu Programı: Oylum Talu ile Hafta Sonu- Habertürk TV

-Yılın En İyi Sabah Haberleri Programı : Nihan Günay – Kahvaltı Haberleri ATV

-Yılın Spor Programı: Takım Oyunu” / A Spor

-Yılın TV Programı: “Müge Anlı ile Tatlısert-ATV

-Yılın Sohbet Eğlence Programı: 3 Adam-TV8

-Yılın Düet Şarkısı: Gir Kanıma-Harun Kolçak-İrem Derici

-Yılın Albümü: Kalben

-Yılın Bayan Kadın Pop Yorumcusu: Burcu Güneş

-Yılın En İyi Erkek Ekran Performansı: Kerem Alışık – Kara Sevda- Star TV

-Yılın En İyi Kadın Ekran Performansı: Zerrin Tekindor – Kara Sevda- Star TV

-Yılın Tiyatro Oyunu: Hangisi Karısı

-Yılın Bayan Erkek Pop Yorumcusu: Oğuzhan Koç

-Yılın En Popüler İkilisi: Safiye Soyman- Faik Öztürk

-Yılın Proje Albümü: Ahmet Selçuk İlkan Şarkıları”

-Yılın İkilisi: Ümit Besen-Pamela

-Yılın Single Çalışması: Aslan Payı- Betül Demir

-Yılın THM Yorumcusu: Bülent Serttaş

-Yılın Bayan Fantazi-Pop Yorumcusu: Tuğçe Tayfur

-Yılın Erkek Fantazi-Pop Yorumcusu: Sinan Özen

-Yılın Şarkısı: Yakın Mesafe-Burcu Güneş

-Yılın Bestecisi: Emre Kaya

-Yılın Digital Ortamda En Çok Çalan Şarkısı: Günah Benim-Eypio- Burak King

-Yılın Alternatif Rock Müzik Yorumcusu: Gökçe Kılınçer

-Yılın Müzik Grubu: Acun Orkestra ve Müzik Grubu

-Yılın Genç Yetenek Ödülü: Ergün Şenlendirici

-Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu: İdo Tatlıses

-Yılın Klibi: Kamera- Simge Sağın

-Yılın Sahne Performansı: Ziynet Sali

-Yılın Umut Vadeden Sinema Oyuncusu: Emirhan Kartal

-Yılın Radyo Programı: Özay Şendir ile İnce Ayar-Radyo Viva

-Yılın Yazarı: Ali Eyüboğlu- “Tarkan” kitabıyla

-Yılın Bürokratı : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Baş Danışmanı İbrahim Kalın

-Yılın Valisi :Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu

-Sanayi ve Üretime Katkı Ödülü: işadamı, GOSB Başkanı Vahit Yıldırım

-Yılın Rektörü: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün

-Yılın Spor Adamı: Ufuk Sarıca – Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı

-Yılın Belediye Başkanı: Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

-Yılın Çevre ve Sosyal Sorumluluk Ödülü: Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

-Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Çatalca Belediyesi- Başkan Cem Kara

-Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı:Yozgat Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel

-Yılın İşkadını: Özlem Safiye Kurt

-Yılın Eğitim Kurumu Kare Anaokulu (Aydan Gömügen Tuncay)

-Yılın Yöneticisi: Murat Özdemir (Özel Dermamed Poliklinikleri Estetik Hizmetleri)

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...