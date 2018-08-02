– ODTÜ, üniversite adayları için 14 Ağustos’a kadar tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

ODTÜ, üniversite adaylarının tercihlerini belirlemelerinde yardımcı olmak için 14 Ağustos’a kadar tercih danışmanlığı hizmeti sunacak.

Üniversite adaylarına, tercihlerini belirlemelerinde yardımcı olmak, ODTÜ’yü ve lisans programlarını tanıtmak, gelecekteki meslek ve kariyer seçimleri konusunda bilgi vermek amacıyla, 14 Ağustos’a kadar hafta içi her gün 10.00-16.00 saatlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde danışmanlığı hizmeti verilecek.

Adaylar, üniversitenin Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörlük Binası’nda ise haftanın her günü 10.00-16.00 saatlerinde tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilecek.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 10-11 Ağustos’ta da tercih fuarı düzenlenecek. ODTÜ, İstabul, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana’da düzenlenecek üniversite tercih fuarlarında da yer alacak.

ODTÜ tarafından 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 500’e giren öğrencilere özel program sunulacak. Bu öğrenciler, tanıtım programına katılabilmek için “http://www.adayogrenci.metu.edu.tr/ankara/form/ilk-500-tanitim-programi-katilim-formu” internet adresinde yer alan formu doldurarak başvuru yapabilecek.