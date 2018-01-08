“Öbür dünyaya gitmeye hiç acelem yok” demişti!

Mimar ve yazar Aydın Boysan, içki sofralarının aranan sohbet adamı, televizyon programlarının güler yüzlü konuğuydu. 97 yaşında aramızdan ayrıldı.

Bir yazısında şöyle demişti oysa:

“Benim kuşağım, daha doğar doğmaz öbür dünyaya göçmeye başladı. 1. Dünya Savaşı sonrası işgal İstanbul’unun süpürge tohumu ekmeğiyle, II. Dünya Savaşı’nın kumlu ekmeğiyle tahıl kavruğu kaldık. Hâlâ dökülür durur benim kuşağım. Gidenleri sevgime gömdüm, kalanlara bir çift sözüm var: Gitmeye acelem yoktur.”

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O’nu “Hayat Tatlı Zehir” kitabında yazdığı bir demet anıyla sonsuzluğa uğurluyoruz:

İnsanlar en çok ölüm ve hastalık gibi şeyleri ciddiye almış görünüyorlar. Kolayına kaçmak bu… Zor olan neşeyi ciddiye almak… Ben kendi hesabıma yıllardır ‘sululuğu ciddiye alma’ çabasının deneyini yaşıyorum.

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Meyhane müdavimliğinin bazen faydalarını görüyoruz. Mesela işadamı Vitali Hakko bir Pazar günü Çırağan Sarayı’nda bir davet vermişti. Davetli sayısı yüzü aşkındı. Önce ayakta şampanyayla, havyar servisi. Sonra sofralara oturulup yemekler yenecek. Ayakta durmaktan sıkıldım, oturmak için bir kanepeye yöneldim. Kanepede oturan bir adam beni görünce ayağa kalktı, düğmelerini ilikledi, ‘Buyurun Aydın Bey’ dedi. ‘Rahatsız olmayın efendim, niye rahatsız oluyorsunuz’ dedim. ‘Rahatsız olmak ne demek, siz bizim velinimetimizsiniz’ demesin mi! ‘Bu da nereden çıktı yahu’ dedim. ‘Ben Tekel Genel Müdürüyüm’ dedi adam. Mehmet Akbay’dı gerçekten de.

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1940’lı yıllarda Beyoğlu’nda bir çizgi üzerinde yürümeyip de yalpalayan demcileri (sarhoşları) askerler yakalıyorlar ve doğru Taksim’de duran askeri kamyonlara tıkıyorlardı.

Bir gece toplanan demciler arasında ben de vardım. Cemse yükünü almadan kalkmazdı. Yeterince sarhoş toplandıktan sonra cemse Maslak yönünde hareket etti. Sonra zifiri karanlık ve dondurucu ayaz altında biz demciler askerler tarafından itile kakıla, hatta dipçiklenerek boşaltıldık. Bizi bıraktıkları yer, şimdiki üst Boğaz yolunun Tarabya sapağına denk düşüyor. Zaman gece yarısıydı. Tek çare paçayı sıkıp Şişli’ye kadar yürümekti. Şişli’ye vardığımızda tan yeri ağarıyordu.

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Yine o yıllarda Galatasaray Lisesi’nin caddeye bakan tarafında bir karakol vardı. Beyoğlu’nda yalpa yapıp nara atanları bu karakolun polisleri içeri alırdı. Hemen peşinden karakolun gramofonu çalmaya başlardı. Çok yüksek sesle. Neden mi? Karakola sokulanların acı feryatları duyulmasın diye.

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Feyyaz Tokar aradı, Mesut Yılmaz benimle tanışmak istemiş. Kireçburnu Set Restoran’da buluşmayı kararlaştırdık. Ben, Necati Doğru, Melih Aşık, Mesut Yılmaz ve Feyyaz Tokar. Restoranı ben seçtiğim için orada tanınıyorum. Sürekli gelip, ‘Ağabey bir isteğiniz, emriniz var mı’ diye yokluyorlar. Yemekler ve servis Mesut Yılmaz’ın çok hoşuna gitmiş, bunu söyledi. El-cevap: ‘Meyhaneciyle dost olan iyi yemek yiyeceğini bilir, ama politikacıyla dost olan ne halt yiyeceğini bilemez.’ Hep beraber kahkahalara boğulmuştuk.