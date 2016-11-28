Obeziteyle aile boyu savaş

ANTALYA’da 52 yaşındaki Samiye Tulumbacıoğlu ile kızları 30 yaşındaki Sevil Lita ve 29 yaşındaki Ayşe Çetinkaya, aşırı kilolarından tüp mide ameliyatı, spor ve diyet yardımıyla kurtuldu.

Samiye Tulumbacıoğlu, 148.5 kiloya ulaştığında tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 2014 yılında ameliyatı gerçekleşen, sonrasında 65 kiloya kadar düşen Tulumbacıoğlu’nun mücadelesi, iki kızına da örnek oldu. Tulumbacıoğlu’nun kızlarından 110 kilo ağırlığındaki 1 çocuk annesi Sevil Lita da tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından hızla kilo vermeye başlayan Lita, 70 kiloya kadar geriledi. Hedefinin 58 kilo olduğunu söyleyen Lita, diyet ve gündelik sporuna hız kesmeden devam ediyor.

Ablası ve annesi gibi aşırı kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olmaya karar veren 2 çocuk annesi Ayşe Çetinkaya, ameliyat sonrası 105 kilodan 60 kiloya düşmenin mutluluğunu yaşıyor. 8 ayda 45 kilo verdiğini kaydeden Çetinkaya,

“Annem örnek aldığım insandır. Kilolarından dolayı yürümekte zorlanıyor, kaldırıma inip çıkamıyordu. Tüp mide ameliyatı olduktan sonra düzenli diyet ve sporla bambaşka bir insan oldu. Onu gördükten sonra ben de yapabilirim dedim ve başardım. Ardık ideal kiloma ulaştım. Bu saatten sonra sıkılaşmak için çalışıyorum”

dedi.

‘Tüp mide ameliyatı oldum artık zayıflarım’ diyen insanın kilo verme savaşını baştan kaybettiğini belirten Çetinkaya, “Mide küçüldükten sonra ister istemez bir miktar kilo kaybı oluyor. Fakat ideal kiloya ulaşmak için bu yeterli değil. Yeme içme düzeniyle spor mutlaka olmalı. Biz ailecek birbirimize destek oluyoruz. Spor hayatımızın vazgeçilmezi. Günde en az 1 saat yürüyoruz. Diyet de bu işin en önemli ayrıntısı” diye konuştu.

AİLE EKONOMİSİ RAHATLADI

Ameliyatlardan önce ailecek toplanıldığında bir seferde 15- 20 yumurta yediğini, bunun yanında simit, ekmek, börek, çörek, tam bir tüketim çılgınlığı yaşandığını söyleyen Samiye Tulumbacıoğlu

“Ameliyatların ardından tüketimin yerini düzenli yemek aldı. Eskiden 20 yumurta yenilirken, şimdi bir veya iki yumurta yeniliyor. Ekmek tüketimimiz hiç yok. Diyet ev ekonomimiz için de iyi oldu”

dedi.

ANNE VE KIZLARI 168.5 KİLO VERDİ

Sevil Lita, 2 yıllık süreçte annesi ve kardeşiyle birlikte toplam 168.5 kilo verdiklerini aktardı. Toplam vücut ağırlıklarını ideal vücut kitle endeksine uygun hale getirmek için diyet programlarına harfiyen uyacaklarını söyleyen Sevil Lita,

“İşimden fırsat buldukça spor yapmaya özen gösteriyorum. Özel bir şirkette muhasebe müdürü olduğum için sürekli masa başındayım. Mesaiden arta kalan zamanlarda hareket etmeye özen gösteriyorum. Kilo vermek benim için gündelik hale geldi”

diye konuştu.

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