Obeziteye karşı bisiklet

KIRIKKALE Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Mehmet Işıtan Özel Eğitim İş ve Uygulama Okulu’nda öğrencilere bisiklet teslim töreni düzenlendi.

Törende, Kırıkkale Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin’in katılımı ile 15 adet bisiklet dağıtıldı.

Törende, obezitenin günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığı belirtilirken, “Yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliğinin, obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olan obezite, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilediği kaydedildi. Bu kapsamda öğrencilere 15 adet bisiklet dağıtımında bulunuldu.

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