Obeziteden kurtuldu kendi işini kurdu

OBEZİTE ameliyatıyla 48 kilo veren radyo televizyon bölümü mezunu Deniz Bilkay’ın hayatı değişti. Genç kız hayatında dönüm noktalarından birini oluşturan mide küçültme operasyonun ardından kendi işini kurdu.

Yeni işinde evlenen çiftlerin foto belgesellerini hazırlayan Bilkay, “Zayıflayınca kendime güvenim geldi. Kendi işimin sahibi oldum, çok mutluyum” dedi.

İzmir’deki Yaşar Üniversitesi, radyo televizyon bölümünden mezun olan 25 yaşındaki İzmirli Deniz Bilkay, kilolarından kurtulmak için her yolu denedi. Deniz Bilkay, 2012 yılından sonra hızla kilo almaya başladı. Aynaya her baktığında psikolojisi bozulan genç kıza artık kıyafetleri olmuyor, evden dışarı çıkmak istemiyordu.

Doğal yollardan zayıflamaya çalışan genç kız, bir türlü başarılı olamadı. Doktor fobisi nedeniyle mide küçültme ameliyatı olmaktan çekinen Bilkay, arkadaşlarının desteğiyle ikna oldu. Yaptığı araştırmaların ardından Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kaçar’ın ismine ulaştı. Dr. Kaçar ile görüştükten sonra ameliyat olmaya karar verdi. Obezite Cerrahı Dr. Kaçar tarafından başarıyla gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatından sonra Bilkay, hızla kilo vermeye başladı. Operasyona 118 kilo ile giren Bilkay, 70 kiloya kadar zayıfladı.Fazla kilolarından kurtulunca özgüveni artan Bilkay, kendi işini kurdu. Evlenen çiftlerin foto-belgesellerini hazırlayan Bilkay, çok mutlu olduğunu söyledi. Bilkay, “Artık sağlıklıyım ve sağlıklı insanlar gibi yaşamımı sürdürüyorum. İş hayatına atıldım. Fotoğraflardan oluşan düğün hikaye kurgusu hazırlıyorum. Obez olduğum günlerde aşırı kilolarım nedeniyle çalışamıyordum.

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