Obezite’ye karşı ameliyatsız balon yöntemi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda görevli Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, obezite hastalarında ağızdan mideye inilerek balonun yerleştirilmesiyle hastaya doygunluk hissi kazandırıldığını böylelikle hastanın zayıflamasını sağladıklarını söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda görevli Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ata Güler ve ekibi herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadan endoskopik olarak ağızdan balonun mideye yerleştirilmesi yöntemiyle aşırı kilolu hastalara tedavi uyguluyor. Hastaya gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra balon işleminin uygulandığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ata Güler,

“Balonlar 1 sene midede kalan ve sonra çıkartılan bir aparattır. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra balon işlemini uyguluyoruz. Balon işleminde herhangi bir cerrahi müdahale söz konusu olmuyor. Herhangi bir dikiş işlemine gerek kalmıyor. Tamamen endeskopik olarak ağızdan balonun yerleştirilmesi ve içinin özel renklendirilmiş bir sıvıyla şişirilmesi şeklinde bu işlemi yapıyoruz”

dedi.

“Bu işlemin ardından 350 santilitrelik bir hacimle balonu şişiyoruz. Sanki yemek yediniz ve midenizde doygunluk hissiniz var. İlerleyen günlerde hastanın yakın takibi ile açlık hissinin artması gözükürse tekrar endeskopla balonun hacmi arttırabiliyor ve doygunluk hissi sağlanabiliyor.

Bu balon 12 ay kadar midede kalabiliyor, 12 ay sonra balonu çıkartıyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalara göre 12 ay boyunca diyet, spor ve yaşamsal alışkanlıkları daha sonra devam ettirebildiğini gösteriyor.

Midedeki balon esnasında diyetisyenimiz kontrolünde uygulanan diyetler hastaya kazandırılıyor. Balon çıkarıldıktan sonra diyet alışkanlığı sürdürülerek hastanın kilo vermesi gerçekleştiriliyor. Konsey toplanıyor öncesinde mide değerlendiriliyor, herhangi bir ülser veya farklı birşey varsa bunlar tedavi edildikten sonra balon gerçekleştirilebiliyor.

İstediğimiz zaman endoskopla balonun içindeki sıvı alınarak dışarıya çıkartabilir ve hastaya da herhangi bir zararı olmamış oluyor. İşlem yarım saat sürüyor ve 2 saat müşahede altında tutuyoruz. Hasta 2.5 saat sonra taburcu oluyor”