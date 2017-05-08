Obezite ameliyatı sonrası 7 çok önemli kural!

1 KİLO KAYBEDERKEN UZMAN KONTROLÜNDE OL!

Kilo kaybetmek için obezite cerrahisi ameliyatı olmuş olsanız da aslında beyninizin de değişmesi gerektiğini unutmayın. Hayat tarzınızı değiştirirken mutlaka uzman eşliğinde olunuz. Bariatrik diyetisyenlerden destek almanız, balayı dönemi olarak bilinen ameliyat sonrası ilk yılda beslenme alışkanlıklarınızın değişmesi için güzel bir dönemdir. Bu dönemi iyi değerlendirin.