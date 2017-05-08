Obezite ameliyatı sonrası 7 çok önemli kural!

Obezite ameliyatı sonrası iç sesine kulak ver
Obezite ameliyatı sonrası bazı kurallara uymak başarınızı artıracaktır. Bu kurallara uymazsanız verdiğiniz fazla kilolarınızın bir kısmını zamanla geri almaya başlayabilirsiniz.
BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi’nden Uzman Bariatrik Diyetisyen Nazlı Acar, obezite ameliyatı sonrası, balayı dönemi olarak nitelendirilen süreçte yapmanız ve yapmamanız gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi:
1KİLO KAYBEDERKEN UZMAN KONTROLÜNDE OL!
Kilo kaybetmek için obezite cerrahisi ameliyatı olmuş olsanız da aslında beyninizin de değişmesi gerektiğini unutmayın. Hayat tarzınızı değiştirirken mutlaka uzman eşliğinde olunuz. Bariatrik diyetisyenlerden destek almanız, balayı dönemi olarak bilinen ameliyat sonrası ilk yılda beslenme alışkanlıklarınızın değişmesi için güzel bir dönemdir. Bu dönemi iyi değerlendirin.
2EVDE YEMEK MENÜSÜNÜ KENDİNE GÖRE ORGANİZE ET!
Öncelik sen ve yeni miden. O nedenle evde her şeyi yeni hayatına adapte edebilirsin. Minik porsiyonlar, renkli tabaklar, kıyafetine uygun su mataraları, proteinli içecekler olmazsa olmazların!
3EGZERSİZ YAP!
Gün geçtikçe kilo kaybetmek güzel de peki ya giderek sarkma eğiliminde olan vücudun? Motivasyonunu arttırmak, yarasa kol olmamak ya da giderek yaşlı bir cildin olmasını istemiyorsan egzersiz yap. “Vaktim yok” diyenler evde yapabileceği egzersizleri yaparak form tutmalılar.
4FARKLI KONULARDA KİTAP OKU!
Farklı konularda ya da senin gibi başarı hikayesi olanların yazılarını, kitaplarını okuyarak motivasyonunu yükselt! Senin de azmin bir gün kitap haline getirilebilir neden olmasın?
5YENİ VÜCUDUNA ADAPTE OL!
Yeni kıyafetler, yeni tarz… İnceldikçe kıyafetlerinizi yenileyin. Eski zamanlarınızın kıyafetlerini ya birine verin ya geri dönüşümsüz olarak daraltın! Kıyada köşede eski kıyafetleriniz kalmasın.
6ERKEKLER VÜCUDUNUZU EKSTRA ÇALIŞTIRIN!
Sizin de baklava dilimli karın kaslarınız neden olmasın? O zaman ekstra spora vakit ayırın tabi spor yapmadan önce doktorunuzun fikrini mutlaka alın.
7ZAMAN EN KIYMETLİNİZ!
Yeni hayatınızda daha planlı ve programlı olun. Öğün saatleriniz bile planlı olsun, disiplini asla bırakmayın. Unutmayın ki disiplin çoğu kez başarı getirir.