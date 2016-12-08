Obez olmamak için dikkat edilmesi gereken 11 önemli konu

Beslenme alışkanlıklarındaki düzensizlik, çeşitli hastalıklar ve hareketsiz yaşamın getirdiği obezitenin önlenmesi için 11 maddeye dikkat edilmesi gerektiği açıklandı.

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Hülya Tulgar, İnsan ömrünü kısaltan; diyabet, kalp, tansiyon, solunum yolu ve mide sorunları gibi en az 30 hastalığın nedeni olan obeziteden kurtulmak için mutlaka uzman yardımı alınması geretiğini söyledi. Diyetisyen Tulgar, obezitenin, diyabetten, organ yetmezliklerine kadar pek çok ciddi tabloya neden olabildiğini vurgularken şöyle konuştu :

“Çağın hastalığı kabul edilen obezite, sağlığı bozacak düzeyde vücuttaki yağ miktarının artmasıyla karakterize bir sağlık problemi olarak ortaya çıkar. Obezite, tüm dünyada ve ülkemizde sağlık harcamalarını artıran, bireylerin yaşam konforunu düşüren ve vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının hareketsiz yaşam tarzı ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkan obezite, birçok sağlık sorununun da başlangıç noktasıdır.

Uyku apnesi, astım, polikistik over sendromu, diyabet, hipertansiyon, safra kesesi hastalıkları, gut, karaciğer yağlanması, osteoartrit, düzensiz adet görme, solunum zorluğu, migren ve çeşitli kanser türleri bu sağlık sorunları arasındadır.

Ayrıca aşırı kilo alımına bağlı olarak ortaya çıkan estetik yoksunluk nedeniyle psikolojik soruların da tetikleyicisidir. Obezite; fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması, enerji alımı ve kullanımı arasındaki dengesizlik nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren obezite, tedavi edilebilen kronik bir hastalıktır. Obezite tedavisinin kişiye özgü olması gerekmektedir.

Obezitenin tedavisinde; tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Obezite tedavisi hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist işbirliği içinde olmalıdır.”

Diyetisyen Tulgar, obeziteyi önleme konusunhdaki dikkat edilecek 11 noktayı şöyle sıraladı:

* Fazla kilolardan kurtulmak ve kilo kontrolü için mutlaka uzman yardımı alınmalı ve uygun bir tedavi planı belirlenmeli, * Fiziksel aktivite düzeyi artırılmalı, günlük yürüyüş ve egzersizler alışkanlık haline getirilmeli, * Raf ömrü uzun, kalorili, hazır gıdalardan uzak durulmalı * Doğal olmayan şeker tüketilmemeli ve günlük tuz alınımına dikkat edilmeli * Sağlıklı pişirme tekniklerini tercih edilmeli, * Gün içerisinde vücudun ihtiyacı kadar su içilmeli * Yemek yeme alışkanlığı değiştirilmeli ve yemekler yavaş yenilmeli, * Yağ tüketimi konusunda dikkatli olunmalı, doymuş yağlar mümkün olduğu kadar az alınmalı * Besin çeşitliliğine dikkat edilmeli, her besin grubundan dengeli beslenilmeli * Sebze ve meyveler mevsiminde yenilmeli, * Alkol alımından uzak durulmalı.

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