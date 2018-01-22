GURBETÇİLER organ nakli, lazer göz ameliyatları gibi pek çok önemli hastalığın tedavisinde ülkelerini tercih ederken, son yıllarda obezite cerrahisi için de Türkiye’ye geliyor.

Antalya’da Özel OFM Hastanesi’nde obezite cerrahisi yapılan Halil İbrahim Sarı (40), gurbetçiler olarak hastalıkta ilk tercihlerinin kendi ülkeleri ve Türk hekimleri olduğunu belirtti. 15 yaşından bu yana Almanya’da yaşadığını ve kasaplık yaptığını belirten Sarı, 20’li yaşlarından bu yana kilolu olduğunu belirtti. Sarı, genç yaşlarında birkaç aylık diyetle istediğinde kilo verebildiğini, son yıllarda bu diyetlerin eziyet olmaya başladığı ifade etti. Diyetle verdiği kiloları kısa sürede geri aldığını anlatan Sarı, “Artık bu eziyet olunca çözüm olarak bu kararı aldım. Çok memnunum” dedi.

‘ARKADAŞLARIMA SÜRPRİZ OLACAK’

Geçen pazartesi ameliyat olan, Antalya’ya gelirken Almanya’daki arkadaşlarına ameliyat olacağını söylemediğine değinen Sarı, “Döndüğümde arkadaşlarıma sürpriz olacak” dedi. Ameliyattan bu yana sadece bir hafta geçmesine karşın kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Sarı, “Şu anda bile gözle görülür bir değişiklik var. Çok iyiyim” diye konuştu.

‘2017 YILINDA 30’A YAKIN HASTA KABUL ETTİK’

OFM Hastanesi Başhekimi Dr. Cem Mutlu, 2017 yılında 30’a yakın hastanın obezite ve diyabet cerrahisi için hastanelerine başvurduğunu belirterek, “2017 yılında Danimarka, Kanada ve Almanya’dan aralarında Alman vatandaşı olan 30’a yakın hastaya hem obezite hem de diyabet cerrahisi uygulandı” dedi. Çoğunluğunun gurbetçi hastalar olduğunu söyleyen Dr. Mutlu, “Gurbetçilerin kendi ülkelerini tercih etmelerinin nedeni ameliyat sonuçlarının iyi ve komplikasyonların çok çok düşük seviyede olması” dedi. Her zaman Avrupa ile aynı kalitede hizmet verdiklerini kaydeden Dr. Mutlu, gerek gurbetçiler gerek yabancı uyruklu hastalar tarafından tercih edilmelerinin de bunun bir ispatı olduğunu söyledi.

‘ANTALYA SAĞLIK TURİZMİNDE BİR MARKA’

Önümüzdeki süreçte Almanya ve Türki Cumhuriyetlerinde birer ofis açmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Dr. Mutlu, şunları kaydetti:

“Sağlık turizminde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde kümelenme dediğimiz bir yapılanma oluştu. Antalya’nın Dubai gibi sağlık destinasyonu olması için çalışmalar var. ATSO liderliğinde ve Akdeniz Sağlık İşletmecileri Derneği birlikteliğiyle. Antalya artık sağlıkta bir marka. Tüm özel hastaneler ve kamu hastaneleri olarak Antalya bu anlamda iyi işler yapacak inşallah. Ekonomi Bakanlığımızın da teşvikleri var. İnşallah başarılı olursa iyi bir sağlık destinasyonu olmak istiyoruz.”