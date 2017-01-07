Obama’yı bırak Trump’a bak!

ABD’nin dostluğa sığmayan davranışları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım Hükümeti’nde ciddi rahatsızlık yarattı. Ancak Obama’nın 20 Ocak’ta görevini Trump’a devredecek olması radikal çıkışlar yapılmasını engelliyor.

Trump göreve başlar başlamaz ABD ile masaya yeniden oturulacak ve izlenen politikadan duyulan rahatsızlık kendilerine açıkça ifade edilecek.

Türkiye’nin Trump‘a ileteceği ilk sorun, PKK-PYD’ye yapılan silah ve mühimmat yardımı. O yardımın Türk ordusuna karşı kullanıldığı vurgulanıp derhal kesilmesi istenecek.

Verilen sözlere rağmen ABD’nin Fırat Kalkanı Operasyonu’nda Türkiye’ye destek olmaması ve bizi DEAŞ karşısında yalnız bırakması iletilecek önemli sorunlardan bir değeri.

PKK-PYD militanlarının eğitimine ABD’nin katkıda bulunup bulunmadığı muhatabımıza yöneltilecek sorular arasında yer alacak.

Türkiye’nin ABD politikasında ciddi bir dönüşüm yaşayıp yaşamaması Trump’ın duyduğumuz rahatsızlıklara vereceği yanıtlarla yakından ilgili.

Trump, Obama gibi duyarsız davranırsa kaçınılmaz olarak bir yol ayrımına gelinecek.

PKK-PYD’ye yapılan yardımların kesilmemesi, DEAŞ‘la mücadelede destek olunmaması karşısında Türkiye, İncirlik kartını ortaya sürecek, ABD’nin bu üsteki faaliyetlerine derhal son vermesi talebinde bulunacak.

Trump döneminde ABD’nin Türkiye politikası değişmezse NATO’daki yükümlülüklerimiz konusu da gündeme taşınacak ve bu ittifaktaki üyelikten çekilme isteğimiz net biçimde dile getirilecek.

Türkiye’yi terörle olduğu gibi diplomaside de çetin bir mücadele bekliyor.

Adımlarımızı dikkatli atmak, sağduyudan ayrılmamak bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz davranışlar olacak.

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