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Obama: Suriye’de dökülen kandan onlar sorumlu

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Obama: Suriye'de dökülen kandan onlar sorumlu
Obama: Suriye'de dökülen kandan onlar sorumlu

ABD Başkanı , ’de dökülen kandan Esed rejimi, İran ve Rusya’nın sorumlu olduğu belirterek, “Esad insanları katlederek meşruiyet kazanamaz” dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye’de ve özellikle Halep’te yaşanan son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.
Suriye’deki katliamlardan, Esed rejimiyle, İran ve Rusya’yı sorumlu tutan Obama, ‘‘Suriye’de dökülen kandan onlar sorumlu’’ diye konuştu.

ABD Başkanı Barack Obama, Halep’teki katliamlarla ilgili ise, “Suriye’deki korkunç olaylara dünya gözünü kapatmamalı. Halep saldırısına karşı tüm dünya birleşmiş durumda” ifadelerine yer verdi.

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