Yarkadaş: “Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde öğrencilere yedirilmek istenen sucukların faturası yok; üretim yeri ve tarihi de belli değil.”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine yedirilmek istenen sucukların, “merdiven altı imalatı” olduğunu açıkladı. Yarkadaş, konuyu belgesiyle birlikte meclise taşıdı.

SKANDALLAR OKULU

Adı sürekli polemikler ve okul müdürünün düzenlediği sucuk partileriyle gündeme gelen Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde yine bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı.

Geride bıraktığımız ay, öğrencileri düzenlediği partiye çağıran ve okul bahçesinde sucuk pişiren Müdür Necati Yener tepkiyle karşılaşmıştı. 1100 mevcudu bulunan okulda, sucuk partisine sadece 27 öğrenci katılmıştı. Okula getirilen sucuklar ise kimse yemediği için depoya konuşmuştu.

“DERHAL İMHA EDİN..”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, okul deposuna konulan sucukların, Fatih Tarım İl Müdürlüğü’nce okul kantinlerinde yapılan rutin denetim sonucu ele geçirildiğini belirtti. Fatih Tarım ve Gıda İl Müdürlüğü’nün sucukları inceledikten sonra “imha edilmesi” yönünde karar verdiğini belirten Yarkadaş belgeyi de basınla paylaştı. Yarkadaş yaşananları şöyle özetledi:

“Hakkındaki soruşturma süren okul müdürü Necati Yener, öğrencilere şirin gözükmek için sucuk partisi düzenlemişti. Öğrencilere sucuk partisine katılması için baskı yapan müdür Yener’in bu çağrısı yanıtsız kalmış, sadece 27 öğrenci partiye katılmıştı. Tarım İl Müdürlüğü’nün yaptığı rutin denetim ise ayrı bir skandalı ortaya çıkardı. Denetim raporuna göre, o gün okul bahçesine getirilen sucukların, faturası bile yok… Bu sucukların üretim yeri ve tarihi de belli değil… Fatih Tarım Ve Gıda İl Müdürlüğü yetkilileri, tahlil yaptı ve bu sonuçlara ulaştı. 1100 öğrenciye yedirilmek istenen sucukların merdiven altı üretimi olduğu da ortaya çıktı.”

Tarım İl Müdürlüğü’nün kaçak sucuk yüzünden okul yönetimine para cezası kestiğini de belirten Yarkadaş, “Ne ilginç ki; para cezası da okul bütçesinden ödenmiş. Maliye’nin bu yasadışı ödemeyi derhal incelemeye alması gerekiyor. Çünkü ortada faturalandırılmış bir alım yok. Müdür, faturası olmayan bir işlem için neye dayanarak ceza ödüyor?” tepkisini gösterdi.

“İYİ Kİ PARTİYE KATILMAMIŞLAR..”

1100 öğrencinin sucuk partisine katılması halinde sağlıksız koşullarda ve kim tarafından üretildiği belli olmayan sucukları yemek zorunda kalacağını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında öğrencilerin tepkisi işe yaramış… Allah korusun; ya 1100 öğrenci o partiye katılsa ve zehirlense ne olacaktı? Okul Müdürü Yener, şov yapayım derken öğrencilerin hayatını tehlikeye atıyor. Bu sucuklar okula nasıl geldi, kim getirdi bilinmiyor… Çünkü, sucukların faturası bile yok… Eğer bir harcama yapılacaksa, bunun okul bütçesinden yapılması gerekiyor… Bütçeden sucuk için ödenen bir pata da yok.. Aileler bu skandallar zincirini şikayet edecek… Çocuklarına merdiven altı imalat sucuk yedirilmek istenmesine tepki gösteriyorlar. Ben de konuyu bugün TBMM’ye taşıdım. Bu rezaletin peşini bırakmayacağım.”

“MEB NİYE KORUYOR?”

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener’in birçok şikayete rağmen korunup kollandığını belirten Yarkadaş, “MEB, aileler ile inatlaşıyor ve hakkında soruşturma süren müdürü koruyor. Olan ise çocuklarımıza oluyor. Okula 30 kilo merdiven altı sucuk getiren müdür, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor” dedi.