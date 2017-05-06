25 Mart’ta bu köşede yayımlanan yazıda, okullarda şiddet olaylarının arttığını, zaman zaman cinayetler bile işlendiğini belirterek, “Okullara dedektörlü kapılardan girilmeli” demiştik.

O yazıdaki bir bölümü hatırlamakta yarar var:

“Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 18 milyondan fazla öğrenci bulunuyor. Üniversitelerdeki öğrenci sayısı da 6 milyonu aştı.

Bunlara öğretmen, öğretim üyesi ve yardımcı personeli de eklerseniz dünyadaki pek çok ülkeden daha kalabalık bir nüfusla karşı karşıya geliriz.

Hal böyle iken, okullarda alınan güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil.

Önerim şu:

Anaokullarından üniversiteye her derecedeki okula dedektörlü kapılardan ve x-ray cihazlarından geçerek girilmeli.”

++

Evet, 1.5 ay önceki o yazıda belirttiğim önlem alınsaydı, Bursa-Orhangazi’deki Hürriyet Anadolu Lisesi’ne bir öğrenci silahla girip kız arkadaşını öldüremezdi.

Hiç olmazsa bundan sonra bir şeyler yapmalı.

Veliler, çocuklarının canını koruyacak önlemler için seve seve bağışta bulunurlar.

Kaldı ki, Devlet bütçesinin de binlerce okula dedektörlü kapı ve x-ray cihazı yaptırma gücü herhalde vardır.

++

Elbette, ilave olarak şu önlemlerin de alınması gerekiyor:

-Okullarda rehber öğretmenlik uygulaması kağıt üzerinde kalmamalı, fonksiyonel hale getirilmeli.

-Bütün okullarda psikiyatrist ve psikologların katılımıyla ruh sağlığı taramaları yapılmalı. Böylece sorunlu öğrenciler tespit edilerek tedavileri sağlanmalı.

-Televizyonlardaki film ve dizilerde şiddet bir çözüm aracı olarak gösteriliyor. Buna engel olmalı. Silah ve şiddet görüntülerinin yayınlanması sigara gibi yasaklanmalı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...