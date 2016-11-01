‘O’ 16 pilot serbest bırakıldı

KONYA’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na düzenlenen 4’üncü dalga operasyonunda, hakkında yakalama kararı çıkan 73 pilottan 66’sı gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 16 pilot çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. 50 pilotun ise polisteki sorgusu sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na yönelik 2’si albay 71’i üsteğmen 73 pilot hakkında ‘Anayasayı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Faaliyette bulunmak’ iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Pilotların yakalanması için geçtiğimiz hafta Perşembe günü Konya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 2’si albay 66 pilot gözaltına alındı. 7 pilotun yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

16 PİLOT SERBEST BIRAKILDI

Polisteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen 16 pilot çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. 2’si kadın 50 pilotun ise polisteki sorgusu sürüyor.

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