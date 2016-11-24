NYT’a göre: Türkiye ve AB Üyelik müzarelerinde kopma noktasına yakın

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasına ilişkin önergeyi oylamaya koyması ABD medyasının da dikkatini çekti.

New York Times gazetesi, “Ankara’yı “öfkelendirdiğini” belirttiği önerge için” muhtemelen uzun ve sorunlu bir sürecin sonunu hızlandıracak” görüşünü savundu. Gazete, “Türkiye ve AB üyelik müzakerelerinde kopma noktasına yakın” gibi ifadeleri de kullandı.

NYT, AP’deki oylamanın bağlayıcı olmamakla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın sonuna kadar ilerleme sağlanmaması durumda AB sürecine ilişkin bir referandumun yapılmasından söz ettiğini anımsattı.

Türkiye’de 15 Temmuz sonrası “muhaliflere ve medyaya baskıları” ve ölüm cezasının geri getirilmesi olaslığına dikkat çeken gazete “Şu anda böyle bir ilerleme pek mümkün görünmüyor” yorumunu yaptı. Gazete şunları yazdı:

“Birçok politika yapıcısı ve analist, Avrupa Parlamentosu’nun beklenen adımı eleştirerek bunun Türkiye’yi, insan hakları ve ölüm cezası gibi konulardaki tutumunu sertleştirmeye iteceğini ve Avrupa’ya yönelik mülteci akının sınırlandırılmasına ilişkin işbirliğini tehlikeye sokacağını belirtti.”

NYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün önce Rusya ve Çin’in dahil olduğu Şangay İşbirliği Örgütü’ne katılmakla “tehdit ettiğini” öne sürdüğü haberinde “Avrupa Parlamentosu’ndaki oylama, hem Avrupa Birliği hem de Türkiye için zor bir döneme geldi” dedikten sonra iki taraf arasındaki üyelik müzakelerinin bu yılda AB ile Türkiye arasında sağlanan mülteci anlaşmasının kapsamında yeniden başlatıldığına işaret etti. Ancak müzekerelerdeki engellerin kaldırılmasına katkıda bulunabilecek Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerin ise “çöktüğü”nü kaydetti.

Mülteci anlaşmasını “başarılı” olarak niteleyen gazete, anlaşma kapsamında öngörülen vize muafiyetinin ise terörle mücadele yasalarının değiştirilmesi koşuluna bağlandığını ancak Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin “daha da sert taktikler”e başvurulmasına yol açtığına dikkat çekerken mülteci anlaşmasının çökebileceği görüşünü de dile getirdi.

NYT, Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasının ise, bazı üst düzey AB yetkililerinin karşı çıktıklarına dikkat çektiği haberinin son bölümünde de “İdam cezasının geri getirilmesi ise Türkiye’nin AB’nın hedefini kesin sonuna getireceği yorumunu da yaptı. (ANKA)(CN/ORH)

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