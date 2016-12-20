NYT: Türkiye ve Rusya yeni bir travma paylaşıyor

Rus Büyükelçisi Sergey Karlov’un Ankara’da katledilmesi olayını irdeleyen önde gelen Batılı basın organlarından New York Times gazetesi, “Türkiye ve Rusya, Pazartesi günü yeni bir travma paylaştı” dediği analizinde iki ülke arasında bir ihtilaf çıkmasının pek beklenmediğini belirtti, iki ülkenin birbirini suçlamamalarına dikkat çekti.

New York Times gazetesi, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikastı, “Bir ileri bir geri giden ilişkinin Suriye savaşını ve bağlı krizleri şekillendirmeye katkıda bulunduğu Türkiye ve Rusya, Pazartesi günü yeni bir travma paylaştı” diye yorumladı.

NYT, “Andrey Karlov’un Ankara’da öldürülmesi, küresel düzeyde alarm meydana getirdi ve bunun getireceği sonuçlara ilişkin soru işaretlerine yol açtı” yorumunu yaptı.

Karlov’u öldüren polisin eylemi gerçekleştirirken bağırdığı “Halep’i unutmayın, Suriye’yi unutmayın” sloganları için “Bu gerekçesinin bir iması olabilir. Rus Hava Kuvvetleri, Suriye hükületinin, Halep’in isyancıların elindeki kısımlarına yönelik başarılı saldırısında kilit bir parçası oldu” denilirken bu olayın Türkiye, Rusya ve ABD için ne anlamı geldiği irdelendi.

Suikastın Türkiye ile Rusya arasında bir ihtilafı tetiklemesine çok olasılık tanımayan gazete, “Şimdiye kadar iki ülke, durumu idare etmek için çalışıyor ve işbirliği işaretleri gönderiyor.

Neler olup bittiğine ilişkin izahatlar aynı çizgide gibi görünüyor, yani parmakları birbirine değil, ortak düşmanlara işaret ediyor. Bunun nedeni de Suriye. Son birkaç ayda Türkiye ve Rusya, daha önce Suriye’ye ilişkin çatışan stratejilerini aynı çizgiye getirmek için çaba gösterdiler” yorumunu yaptı.

NYT “Ölen büyükelçi konusundaki bir kriz, iki ülkenin Suriye’deki çıkarlarını zedeleyebilir veya daha kötüsü, geçen yıldaki istikrarsızlaştırıcı gerilimleri canlandırabilir, bu nedenle ki durumu yumuşatmak için çalışıyorlar” görüşünü dile getirdi.

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