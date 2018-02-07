Nurus, çalışanlarına hizmet ödülü ile ‘teşekkür’ etti.

Nurus yönetim kurulu başkanı Güran Gökyay: “çalışanlarımızla birlikte büyüyen bir aileyiz” nurus baş tasarımcısı renan gökyay: “en büyük sermayemiz, kurumumuzun itibarına gönülden bağlı çalışanlarımız.”

Endüstriyel tasarım ve mobilya sektöründe 90’ıncı yılını kutlayan Nurus, bu yolda birlikte yürüdüğü 170 çalışanına, şirket başarısına katkıları için kurumsal hizmet ödülü ile ‘teşekkür’ etti. Şirket bünyesinde 5, 10, 15, 20 ve 25’inci yılını tamamlayanlara, ‘Kurumsal Hizmet Sertifikaları’ Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen törenle verildi. Törende Nurus’ta 50’nci yılını kutlayan Nurus Onursal Başkanı Akın Gökyay’a da, ailesi ve çalışanları tarafından ‘teşekkür plaketi’ takdim edildi.

1927 yılında Nurettin Usta tarafından Ankara’da kurulan, bugün 90’ıncı yılında tasarımdaki inovasyon başarısıyla dünyada geleceği şekillendiren sayılı marka arasında yer alan Nurus, birlikte büyüdüğü, firmaya gönülden bağlı çalışanlarını ödüllendirdi. Nurus, pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, insan kaynakları, yönetim ve AR-GE departmanlarında 5 ila 25 yıl hizmet veren toplam 170 çalışanına kurumsal hizmet ödülü verdi.

Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen ödül törenlerine Nurus Onursal Başkanı Akın Gökyay, Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, Nurus Yönetim Kurulu Üyesi Birten Gökyay, Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, Nurus CEO’su Dinçer Sinici ve şirket çalışanları katıldı. Ankara’da Boss Otel’de, İstanbul’da Nurus Deneyim Merkezi’nde düzenlenen ve telekonferansla aynı anda gerçekleştirilen törene İstanbul’dan katılan Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay Nurus’un dünya markası olmasında çalışanlarının payının büyük olduğunu belirterek “Biz çalışanları ile birlikte büyüyen bir aileyiz. 90’ıncı yılımızda bu aidiyet duygusu ve motivasyonu sürdürebilmenin mutluluğu ve gururu içindeyiz” dedi.

Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay da “Uzun yıllar kullanılabilecek sağlıklı-kaliteli ürün edinme konusundaki toplumsal farkındalığı arttırmayı en büyük başarımız olarak görüyoruz. Bu başarıyı, en büyük sermayemiz olan, kurumumuzun itibarına gönülden bağlı çalışanlarımıza borçluyuz” diye konuştu. Gökyay şöyle devam etti:

NURUS’TA İKİNCİ KUŞAK ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR

“Nitelikli insan sermayemizin tek bir bireyinin bile kendini yabancı hissetmediği büyük bir aileyiz. Bugün artık Nurus çalışanlarının çocukları, ailelerinin ikinci kuşak temsilcileri de bu çatı altında değer üretiyor. Anne veya babası Nurus çalışanı olan ve bu güvenle iş hayatında bizi tercih eden gençlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. AR-GE ekibimiz mobilya dışı konulardaki çalışmaları ile büyük başarılara imza atıyor. Kendi ürettiğimiz makinelerle kalıplar yapıyor, bu çok eksenli makineleri kullanabilen kız çocukları yetiştiriyoruz. Online sistemimiz adeta yeni bir mağaza gibi etkin ve verimli şekilde hizmet veriyor. Bayilerimiz geçen seneyi tarihin en büyük cirosuyla kapattı.

İnovatif, yaratıcı, insan odaklı, yüreklere dokunan ve ilklere imza atan tasarımlarımızla rekabetin en yoğun olduğu dünya piyasalarında, ön planda varlık gösteriyoruz. Uzun yıllar kullanılabilecek sağlıklı-kaliteli ürün edinme konusundaki toplumsal farkındalığı arttırmayı en büyük başarımız olarak görüyoruz. Bugün her sektörün tepe noktasında yer alan işletmeler Nurus’u tercih ediyor. Bu başarıyı en büyük sermayemiz olan, kurumumuzun itibarına gönülden bağlı çalışanlarımıza borçluyuz.”

ONURSAL BAŞKAN AKIN GÖKYAY’A ÖZEL ÖDÜL

Konuşmaların ardından Nurus çalışanları tarafından tasarlanan ve ahşap malzemeden üretilen özgün ‘Kurumsal Hizmet Sertifikaları’ sahiplerine verildi. Törende Nurus Onursal Başkanı Akın Gökyay’a da ailesi ve çalışanları tarafından, üzerinde “1965 yılında Nurettin Usta’dan devraldığı mirasın bir dünya markasına dönüşmesinde büyük emeği olan, ülkemiz mobilya sektörünün duayeni, Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Akın Gökyay’a bizlere öğrettikleri için şükranlarımızı sunuyor, başarıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Her daim en büyük yol göstericimiz olmasını gönülden temenni ediyoruz” yazılı plaket ile teşekkür edildi.