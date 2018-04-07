Önce açık yüreklilikle şunu peşinen yazayım, ben nükleer santrala karşı değil taraftarım. Ancak yanıtlanması gereken ancak henüz açıklanmayan öyle sorular ve sorunlar var ki sormamak ya da görmezden gelmek olmaz, olamaz.

Yap – işlet – sahip ol projesi için Akkuyu’da Rusya tarafından kurulacak olan Türkiye’nin ilk Nükleer Santralının 20 milyar dolara mal olacağı şeklindeki iddialar eleştiri konusu oldu

Rusya yapacak, işletecek bize ne diyemeyiz, çünkü Türk halkını doğrudan ilgilendiren önemli çok önemli konular var.

Nükleer’den önce patlayan sorular var. İlki ve en önemlisi Rusya bu yatırım tamamlandığında üreteceği elektriği kaç liradan Türkiye’ye satacak?

Daha açık yazayım, Türkiye kaç yıl süre ile 1 kilovatsaat elektriği Rusya’nın sahibi olduğu Akkuyu Nükleer santralından satın alacak?

Elektrik piyasasını çok yakından izleyen uzmanlardan bu sorulara yanıt bulabilmek için yardım aldım.

Türkiye Akkuyu Nükleer santralından satın alacağı 1 kilovatsaat elektrik için Rusya’ya 12,55 Cent ödeyecek.

Türkiye’nin Doğalgaz, Hidroelektrik, Termik ve Yenilenebilir kaynaklardan satın aldığı 1 kilovatsaat elektrik için 2017 yılında ortalama 7 Cent ödedi.

Bu iki veri dikkate alınırsa Türkiye’nin daha da doğrusu Türk halkının cebinden çıkacak bedel 1 kilovatsaat elektrik için 5,55 Cent yani bir dolar 4 liradan hesap edersek 22 lira 20 kuruş olacak.

Şimdi gelelim yatırım maliyeti olarak açıklanan toplam 4800 Megavat güce sahip olacak Akkuyu Nükleer Santralının 20 Milyar Dolar olan yatırım bedeline.

2000 Yılında DSP / ANAP / MHP koalisyon hükümeti döneminde TEAŞ tarafından yapılan ihaleye Kanada firması NPI, Almanya-Fransa ortaklığı adına Siemens ve Japonya-Amerika ortaklığı adına Westinghouse firmaları teklif verdiler.

Kanada Firması NPI 4 ünite ve 5.928 MW güç için 8 milyar 960 milyon Amerika Doları,

Almanya-Fransa ortaklığı adına Siemens 8 ünite ve 5.356 MW güç için 9 milyar 140 milyon Amerika Doları,

Japonya-Amerika ortaklığı adına Westinghouse 4 ünite ve 4.872 MW için 13 Milyar 112 milyon Amerika Doları teklif verdiler.

İhaleyi Almanya-Fransa ortaklığı adına Siemens kazandı.

Siemens 5.356 MW gücündeki nükleer santralı 9,140 milyar dolara kuracak ve 1 kilovatsaat elektriği de 2.56 Cent ‘ten 10 yıl süre sabit fiyattan satacaktı.

Dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit Bakanlar Kurulu’nda, “benim başbakanlığımda nükleer santral ihalesini sonuçlandırmak içime sinmiyor” dediği için ihale sonuçlandırılamadı.

2000 yılında 9.140 Milyar dolara kurulacak olan Akkuyu Nükleer Santralını bugün 20 Milyar dolara kuracak ve 1 kilovatsaat elektriği de 2,56 Cent yerine 12,55 Cent fiyattan alacak canım Türkiye’m.

Yatırım maliyeti patladı mı? Patladı.

1 kilovatsaat elektrik fiyatı patladı mı? Patladı.

Aaaa durun daha bitmedi Nükleer Santral patlamaları.

Akkuyu NGS A.Ş. Genel Müdürü Aleksandr Superfin, 20 milyar dolara mal olması beklenen nükleer santralin 7,5 milyar dolarlık bölümünün Türk şirketlerince, Eximbank ve özel bankalardan alınacak ticari kredilerle karşılanacağını açıklamıştı.

Temel atıldı ama hangi Türk Şirketi bu yatırım için Ruslara partner olacak?

İsmail Küçükkaya FOX TV Çalar Saat programında, “Cengiz İnşaat Kolin Şirketi ile ortaklığına son vererek Akkuyu Nükleer Santralı işinden ayrıldı” diye açıkladı.

Bu durumda hangi Türk firmaları 7,5 milyar dolar ve kredi ile bu işe ortak olacak henüz bilinmeyen ikinci patlama olarak ortada duruyor.

Temeli atılan Akkuyu Nükleer Santralında başka patlamalar ve detaylar var mı gelecek yazımda devam edeyim izninizle