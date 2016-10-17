Nüfus memurları ve akademisyenlere FETÖ gözaltısı

DARBE girişimi ardından Kırklareli’nde süren FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırklareli Üniversitesi ile Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemi tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 11’i de serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince geçen 7 Ekim günü Kırklareli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları öne sürülen aralarında Kırklareli Üniversitesi’nde görevli akademisyenler ve Kırklareli Nüfus Müdürlüğü memurlarının da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

MEMURUN TELEFONUNDA ‘BYLOCK’ ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde arama yapılırken, Nüfus Müdürlüğü’nde memur olan E.D.’nin cep telefonunda ‘ByLock’ programı bulundu. Ayrıca evlerdeki bilgisayar ve evraka el konuldu. Bank Asya’daki hesap hareketleri de incelemeye alındı. 10 gün gözaltında kalan şüphelilerden 11’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 17 şüpheli ise, bugün Kırklareli Devlet Hastanesi’nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...