Pasaport ve Ehliyetler 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüklerinden verilmeye başlandı. 29 Mart 2018 tarihinde “Nüfusa personel takviyesi şarttır” başlıklı yazımda nüfus çalışanlarının sorunlarını şöyle dile getirmiştim:

“Tek adresten bütün bu işlemlerin yapılması çok güzel bir uygulama ama Nüfus Müdürlüklerine daha büyük bina ve daha çok personel gerekecek.

Emniyet Müdürlüğünde pasaport ve ehliyet birimlerinde görevli memurlar acaba nüfus müdürlüklerine mi kaydırılacak?

O zaman nüfus memurlarının sayısı deneyimli personel ile kolaylaşır ama mekân sorunlarının mutlaka çözülmesi de gerekir.

Ya da yeni memurlar mı işe alınacak? Bu durumda da bu memurların eğitimleri sorunu ön plana çıkacak.”

Türk Büro-Sen yetkililerine Nüfus Müdürlüklerinde yapılan bu değişikliği sordum ki bana yazılı açıklama gönderdiler:

“Çalışmalarımız neticesinde, değerli kağıt bedelinin bankalara yatırılması sağlanmıştır. Ancak, Cumartesi günleri değerli kağıt paralarının yatacağı bankaların kapalı olduğunu bilmeden işlem yaptırmak için ilçe nüfus müdürlüklerine gelen vatandaşlar, memurlarla karşı karşıya gelmektedir. Bu sebeple maalesef işlemini yaptıramayan vatandaş öfkesini memurlarımızdan çıkarmaktadır.

Fiziki şartlar açısından bu kadar insan yoğunluğunu kaldıramayan mekanların tek çözümü acil olarak, makul sayıda işlem yapabilecek şekilde randevu sisteminin organize edilmesi gerekir.

Nüfus çalışanları iş yoğunluğu sebebi ile İçişleri Bakanlığı çalışanları için açılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına dahi hazırlanamamaktadır. Maalesef sınava hazırlanamayan Nüfus çalışanları diğer personel ile eşit şartlarda bu sınavlara katılamayacaktır. Bu durum da çalışanların moral motivasyonunu olumsuz yönde eklemektedir.

Tek adresten pasaport, ehliyet ve kimlik belgeleri gibi bütün bu işlemlerin yapılması çok güzel bir uygulama ama Nüfus çalışanlarının şu çağrılarına da kulak vermek gerekiyor

Son yapılan Toplu Sözleşmeye göre Nüfus çalışanlarının fazla mesai ücretleri “5 kat” dan “3 kata” düşürüldü. Mesai saat ücretlerinin eski hale getirilmesini talep ediyorlar

Personel eksikliğinin giderilmesi için yeni kadro tahsisi yapılmasını istiyorlar

Son günlerde vatandaşlarla yaşanan sorunlar nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinde güvenlik tedbirleri alınmasını istiyorlar

Fiziki şartlar açısından bu kadar insan yoğunluğunu kaldıramayan mekanlara dikkat çekiyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuya el koyacağını ve nüfus çalışanlarının sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturacağını umuyorum.