NTV Radyo Şenay Gürler’i ağırladı

Öykü Özdoğan’ın hazırlayıp sunduğu “20 DAKİKA”, bu hafta sinema ve tiyatro oyuncusu Şenay Gürler’i konuk etti. Gürler, NTV Radyo dinleyicilerine kariyerinden, vizyondaki “Kasap Havası” filminden ve filmde hayata geçirdiği “Leyla” karakterinden bahsetti.

“Mahallede Karagöz ve Hacivat oynardık…”

Çocukluğunda da oyunculuğa meraklı olduğunu söyleyen Şenay Gürler, oyunculuk kariyerinin erkek kardeşiyle birlikte mahallede Karagöz Hacivat oynatarak başladığını anlattı. “Sinema yönetmenin, tiyatro oyuncunundur” fikrini savunan Gürler, ikisiyle de var olduğunu hissettiğini ekledi.

“Sesimin Juliette Binoche’a, Julia Roberts’a iyi gittiğini düşünüyorum”

Sektörün değerli seslendirme sanatçılarından biri olan Şenay Gürler, “Seslendirmede karakterin üstüne çıkmamalısınız, altında kalmamalısınız, onun oyunculuğunu desteklemelisiniz. O çığlık atarken sizin de aynı koşullarda olmadığınız halde mikrofon başında aniden o sesi çıkarmanız gerekiyor. O karakterin yerine koymanız gerekiyor kendinizi” açıklamalarıyla seslendirme konusunda görüşlerini bildirdi.

“Bana hala Fatoş diyorlar!”

Anadolu Yakası dizisi sebebiyle insanların akıllarında “Fatoş” karakteriyle yer ettiğini ve dolayısıyla hep komedi teklifleri aldığını söyleyen Gürler, “Kasap Havası” filminde canlandırdığı karakterin şimdiye kadar oynadığı karakterlerden çok farklı ve heyecan verici olduğunu belirtti.

Gürler, “En çok hayal ettiğim şey bir sinema filmi çekmek… Oynamak apayrı ama film yapmayı hayal ediyorum…” diyerek keyifli sohbeti noktaladı.

Hafta içi her akşam 18.20’de yayınlanan 20 Dakika’nın tekrar bölümleri, ntvradyo.com.tr’de.

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