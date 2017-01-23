NTV Radyo, Begüm Kütük’ü ağırladı!

Öykü Özdoğan’ın hazırlayıp sunduğu “20 DAKİKA”, oyuncu Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’i konuk etti. İkili, NTV Radyo dinleyicilerine ortak projelerinden ve arkadaşlıklarından bahsetti.

“Ayrılamıyoruz”

“Yalan Dünya”, “Kaderimin Yazıldığı Gün”, ardından da “Binde Bir Gece Diyalogları” isimli yeni tiyatro oyununda birlikte rol alan Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler, setlerde çok eğlendiklerini ve belki de bu yüzden ayrılmaz bir ikili haline geldiklerini dile getirdi.

“Sabahtan akşama kadar bir aradayız”

Prova süreçlerinde sabahtan akşama kadar beraber vakit geçirdiklerini söyleyen Kütük, “Birbirimizi bu kadar iyi tanımak büyük avantaj, Hakan’la oynarken çok keyif alıyorum” derken Meriçliler ise Kütük için “Bugüne kadar çalıştığım en iyi partner” dedi.

“Türk seyircisi birbirini seven, romantik çiftlerin hikayesini özledi”

“Binde Bir Gece Diyalogları”nda birbirini çok seven bir çifti canlandıran oyuncular, Türk seyircisinin romantik, sonu iyi biten, “sahici bir çift”in yer aldığı hikayeleri özlediğini fark ettiklerini ekledi.

“Yalan Dünya dizisinden çıktıktan bir bölüm sonra dizi bitti”

Kendi içgüdülerinin çok kuvvetli olduğuna değinen Meriçliler, “Yalan Dünya dizisinin biteceğini hissetmiştim. Begüm’le rol alacağım diziye ‘evet’ dedim, ben çıktıktan bir bölüm sonra da Yalan Dünya bitti zaten” dedi.

“Gülmeye geliyorlardı, ama fena çarpılıyorlardı”

Yalan Dünya dizisinde Çağatay karakterine hayat vererek büyük bir başarı yakalayan Meriçliler, aynı dönem dramatik temalı “Ben Feuerbach” adlı tiyatro oyununda rol aldığını hatırlattı. Oyuncu, “İnsanlar benim için ‘Bu adam, o adam değil’ diyorlardı, gülmeye geliyorlardı ama fena çarpılıyorlardı” diyerek, dizilerde de çok iyi drama performansı sergileyebilecekken kendisine şimdiye kadar böyle bir şansın denk gelmediğini paylaştı.

“Evin içinde kahkahalarla gezdiğimi söyleyemeyiz”

Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu’yla evli olan Begüm Kütük, “Eşime komik derler, ama aslında kendi mesleğini icra ederken komik oluyor, normal hayatta o kadar da komik bir insan değil” diyerek kendi sosyal hayatında eşinin bu yeteneğinden pek beslenemediğini itiraf etti.

“Türkiye’de Cyrano de Bergerac karakterini ben çok iyi yorumlarım”

Cyrano de Bergerac’ın idealindeki karakter olduğunu söyleyen Hakan Meriçliler, “Gérard Depardieu o karakteri çok iyi canlandırdı, ama bence bu ülkede onu en iyi ben yorumlarım” iddiasında bulundu.

Hafta içi her akşam 18.20’de yayınlanan 20 Dakika’nın tekrar bölümleri, hafta sonu NTV Radyo’da ve ntvradyo.com.tr’de.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...