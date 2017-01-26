İnsani Gelişme Zirvesi’nde Yenimahalle’ye plaket

Yenimahalle Belediyesi’nin insan odaklı hizmet ve yatırımları, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından BM kriterlerine göre yaptırılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda plaketle taçlandırıldı. Yenimahalle 150 belediye içerisinde çok yüksek insani gelişme bölgesinde yer alan 18 belediyeden birisi olma başarısını gösterdi.

İlçelerin insan odaklı yaptığı çalışmaların desteklenmesi ve takdir edilmesine katkıda bulunmak amacıyla Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer alan ilçeler masaya yatırıldı.

İlçelerin insani gelişme düzeyine göre yeşil, mavi, sarı ve kırmızı bölge olarak 4 ana grupta toplandığı çalışmada; TÜİK kaynakları, belediye faaliyet raporları başta olmak üzere 50 değişik veri kullanıldı ve kapsanan belediyelerde kısa bir gizli müşteri çalışması yapıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda yeşil bölgede yer alan Yenimahalle Belediyesi’nin çalışmaları takdir gördü.

İstanbul Swissotel’de düzenlenen “Act Human İnsani Gelişme Zirvesi”ne katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar plaketini İNGEV Başkanı Vural Çakır’dan aldı.

Dünyaca ünlü isimler konuştu

Başarılı sunucu Başak Şengül’ün moderatörlüğünde vatandaşların klasik “Tüketici içgörüsü” kavramının ötesine geçerek insanı daha derinlemesine tanıması için İNGEV tarafından düzenlenen Act Human İnsani Gelişme Zirvesi’nde şirketlerin geleceği ile birlikte, sivil toplumla işbirliği ve etki sosyal fayda üretmenin yolları tartışılırken, insani gelişme endeksleri de açıklandı.

Zirvede Emma Duncan, Muhtar Kent, Marcos Neto, Yuval Noah Harrari, Doç. Dr. Murat Şeker gibi konusunda uzman pek çok isim de sunumlarıyla katılımcıları aydınlattı.

Zirve İNGEV Başkanı Vural Çakır’ın açılış konuşmasıyla start aldı. Ekonomik büyüklük sıralamasında Norveç’in birinci sırada yer aldığını Türkiye’nin ise 50’lerde olduğunu söyleyen Çakır, “Ekonomik büyüklük insani gelişmişlikle aynı anlama gelmiyor. İnsani gelişmişlikte Türkiye maalesef daha alt sıralarda yer alıyor” dedi.

“Gelecek: sosyal şirket” başlıklı bir konuşma yapan Coca Cola CEO’su Muhtar Kent, büyük şirketlerin insani gelişmişlik konusunda da çalışmalar yaptığını belirterek Coca Cola’nın da kadın girişimci, su kullanımı ve iyilik hareketlerine destek verdiğini söyledi.

“21’inci yüzyıl ürünleri beden, beyin ve zihin”

Dünyaca ünlü yazar Yuval Noah Harrari de “21’inci yüzyılın zorlukları” başlıklı konuşmasında “İnsanlık ileri tarihlerde yapay zeka, genetik mühendislik, genetik zeka gibi yeni teknolojilerin kullanımı üzerinde çalışacak. Ama bu teknoloji eşit olarak ülkeler arasında paylaşılmıyor.

Bu teknolojiyi geliştiren ülkelerle bu teknoloji üzerinde çalışmayan ülkeler arasındaki açığın kapanması mümkün değil. Bu söylediklerim kehanet değil, farklı ihtimallerin haritasıdır. 21’inci yüzyılın ürünleri tekstil, petrol değil; beden, beyin ve zihin olacak” dedi.

The Economist dergisi editörü Emma Duncan da “İnsani Gelişmenin şekillenmesinde şirketlerin rolü” başlıklı konuşmasıyla zirvede yer aldı.

“Görüyoruz ki doğru yoldayız”

Çok yüksek insani gelişme bölgesinde yer alması dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi’nin de plaket aldığı zirvede Başkan Yaşar, “Yenimahalleli vatandaşların sadece modern fiziki şartlarda, altyapı sorunu kalmamış bir ilçede yaşamasının yanı sıra onların sosyo-kültürel, eğitim ve sağlık hizmetlerine de ulaşmalarını sağlamak için çaba harcıyoruz. İnsan odaklı pek çok proje ürettik.

Hizmet üretirken vatandaş memnuniyetini ön planda tuttuk. Yaptıklarımızın karşılığını bu şekilde alıyor olmak bizi mutlu ediyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diyerek araştırmayı yapan ve zirvede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ankara’da 3 belediye yeşil bölgede

Zirvede insan odaklı hizmetleri dolayısıyla 18 belediye yeşil bölgede yer alırken Ankara’dan sadece Yenimahalle, Çankaya ve Keçiören Belediyesi bu sınıra girebilme başarısını gösterdi.

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