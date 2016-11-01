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Nostaljik kafe ile geçmişe yolculuk

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Besni’de nostaljik kafe
Besni’de nostaljik kafe

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, eski eşyalara merakı olan Ahmet Bolu, yeni açtığı ile 20 yıldır biriktirdiği eserleri sergiliyor.

Geçmişe ve tarihi eşyalara meraklı Ahmet Bolu, yıllardır biriktirdiği eserleri nostaljik kafe ile sergileyerek, gençleri geçmişte yolculuğa çıkarıyor. Amacının Besni kültürünü yaşatmak olduğunu anlatan Bolu,

“Benim kültüre, tarihe, sanata bir sevgim var. Burada tabi ki bir amacım, Besni’nin eşyalarını göstermek, anlatmak, sunmak, kültürümüzü yaşatmak, insanlara güzel bir hizmet vermek” dedi.

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